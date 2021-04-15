Звезда «Кухни» Мария Горбань ждет второго ребенка
Фото: @gorban_masha
Звезда сериала «Кухня» Мария Горбань скоро станет мамой во второй раз. Радостной новостью актриса поделилась в своем личном блоге.
«Это волнительно и очень долгожданно. Ничего от вас не скроешь... Я действительно ношу прекрасное внутри себя! Спасибо всем за поздравления. Наконец-то смогу снимать себя в зеркале целиком!», — написала 34-летняя Горбань.
Замуж за своего избранника, оператора Кирилла Зоткина, актриса вышла в феврале этого года. До этого пара встречалась несколько лет.
Кроме того, за плечами Марии еще один брак с Олегом Филатовым. В этом браке у актрисы родилась дочь Стефания — малышка появилась на свет в сентябре 2014-го года.
В своем блоге Мария часто вспоминает предыдущую беременность. Актриса признается, что во время практически всей беременности была очень худая, и набрала вес только перед самыми родами, а потом очень быстро его сбросила, появившись на сцене всего через неделю после рождения малышки.
«Нет, ну на 8 месяце беременности фигура и ноги были значительно лучше! Все, решено! Возвращаем фигуру», — ностальгировали Мария по своему телу.
Фото и видео: Instagram Марии Горбань
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