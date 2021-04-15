Звезда «Кухни» Мария Горбань ждет второго ребенка

Замуж за своего избранника, оператора Кирилла Зоткина, актриса вышла в феврале этого года. До этого пара встречалась несколько лет.

Кроме того, за плечами Марии еще один брак с Олегом Филатовым. В этом браке у актрисы родилась дочь Стефания — малышка появилась на свет в сентябре 2014-го года.

В своем блоге Мария часто вспоминает предыдущую беременность. Актриса признается, что во время практически всей беременности была очень худая, и набрала вес только перед самыми родами, а потом очень быстро его сбросила, появившись на сцене всего через неделю после рождения малышки.

«Нет, ну на 8 месяце беременности фигура и ноги были значительно лучше! Все, решено! Возвращаем фигуру», — ностальгировали Мария по своему телу.