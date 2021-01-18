Звезда «Контрольной закупки» Привольнов заменил погибшего Колтового в шоу «Звезды сошлись»
Фото: www.instagram.com/anton_privolnov/
Звезда программы «Контрольная закупка», 40-летний Антон Привольнов станет новым соведущим Леры Кудрявцевой в шоу «Звезды сошлись». Он заменил в студии погибшего в авиакатастрофе Александра Колтового. Первый эфир с Антоном Привольновым в качестве ведущего зрители увидят 24 января 2021 года.
«Надеюсь, что шоу "Звезды сошлись" станет вкуснее и свежее, выражаясь моим профессиональным жаргоном. Я уже наговорился с докторской колбасой, эти знания никуда от меня не уйдут, а вот чем живет Дима Билан и о чем переживает Светлана Лобода, гораздо интереснее!», — прокомментировал Привольнов телеканалу «НТВ». Телеведущий добавил, что знаком со многими знаменитостями, причем с некоторыми он встречался в неформальной обстановке у них на кухне во время записи «Контрольной закупки», когда инспектировал холодильники звезд отечественного шоу-бизнеса.
Фото: Starface
Лера Кудрявцева рассказала, что до кастинга не была знакома с Антоном лично. «На площадке он настоящий профессионал, у него потрясающее чувство юмора, которое зрители оценят cовсем скоро. Думаю, мы станем друзьями», — добавила она.
Шоу «Звезды сошлись» выходит в эфир с 2017 года. В 2019-м шоу покинул ведущий Оскар Кучера, а на его место пришел Александр Колтовой. 7 ноября 2020 года Александр погиб в авиакатастрофе с подругой Натальей Климовой. Позже выяснилось, что за два месяца до трагедии Колтовой развелся.
Фото и видео: Instagram Антона Привольнова и Александра Колтового
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