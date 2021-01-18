Звезда «Контрольной закупки» Привольнов заменил погибшего Колтового в шоу «Звезды сошлись»

Звезда программы «Контрольная закупка», 40-летний Антон Привольнов станет новым соведущим Леры Кудрявцевой в шоу «Звезды сошлись». Он заменил в студии погибшего в авиакатастрофе Александра Колтового. Первый эфир с Антоном Привольновым в качестве ведущего зрители увидят 24 января 2021 года.

«Надеюсь, что шоу "Звезды сошлись" станет вкуснее и свежее, выражаясь моим профессиональным жаргоном. Я уже наговорился с докторской колбасой, эти знания никуда от меня не уйдут, а вот чем живет Дима Билан и о чем переживает Светлана Лобода, гораздо интереснее!», — прокомментировал Привольнов телеканалу «НТВ». Телеведущий добавил, что знаком со многими знаменитостями, причем с некоторыми он встречался в неформальной обстановке у них на кухне во время записи «Контрольной закупки», когда инспектировал холодильники звезд отечественного шоу-бизнеса.