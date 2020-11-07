Коллега Леры Кудрявцевой и ведущий НТВ Александр Колтовой погиб при крушении самолета в Подмосковье
Легкомоторный самолет Сessna разбился при жесткой посадке в Люберцах. Как стало известно, ведущей вместе с супругой направлялся в Рыбинск.
«За штурвалом находился Колтовой, пассажиркой, по предварительной информации, была его жена. Оба погибли», - сообщил собеседник агентству ТАСС.
Источник добавил, что полет самолета был санкционирован. «Полет был санкционирован. У Колтового было бессрочное свидетельство частного пилота», - рассказал он.
Александр Колтовой вел на НТВ шоу «ДНК» и был соведущим Леры Кудрявцевой в программе «Звезды сошлись».
Мужчина очень любил летать, он делал это практически каждую неделю. В июле этого года в одном из интервью он рассказал, что имеет лицензию пилота и мечтал бы приобрести личный самолет, но пока у него всего лишь насчитывается 100 часов налета.
Фото и видео: @koltovoy/ Instagram
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