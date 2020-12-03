Телеведущий Александр Колтовой тайно развелся за два месяца до гибели

После трагедии в небе над Москвой, в которой 7 ноября погиб телеведущий Александр Колтовой, возникло много вопросов. Сначала не было известно, что за девушка была с ним в кабине. А когда выяснилось, что с Колтовым разбилась не жена, а знакомая Наталья Климова, поклонники Александра интересовались, какие отношения их связывали, хотя многие догадывались, но корректно молчали.

Теперь стало известно, что незадолго до трагедии Александр Колтовой развелся с супругой, а с Климовой его связывали романтические отношения, сообщает «МК».

О личной жизни Александр не рассказывал даже коллегам. Но журналисты нашли сведения о расторжении брака на сайте одного из судов. Колтовой развелся с супругой в августе 2020 года. Имущество они поделили поровну: ей осталась квартира и машина, ему — другой автомобиль и загородный участок. Расстались бывшие супруги мирно и продолжали общаться.