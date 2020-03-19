Звезда «Клона» Джованна Антонелли отметила день рождения с мамой-красавицей

«Наш день рождения. Я и она! Мой и ее! Моя мама! Я родился в ее день! Отмечаем вместе. Все дома, как и должно быть. Спасибо за сообщения, звонки, цветы», — написала «Жади».

«Поздравляем замечательную артистку. И твою маму тоже», «Поздравляю вас. Пусть бог даст вам много здоровья и мира», «Поздравляю обеих. Желаю здоровья», — поздравили поклонники Джованну Антонелли и ее маму.

Джованна Антонелли сыграла в 50 фильмах, но мировую известность ей принесла роль восточной красавицы Жади в сериале «Клон». Джованна влюбилась в партнера по съемочной площадке Мурилу Бенисиу, родила от него сына, но брак распался. Сейчас Антонелли счастлива с режиссером Леонарду Ногейрой, от которого родила дочек-близнецов.