Антонелли составила расслабленный аутфит на основе базовых облегающих брюк черного цвета, которые показали натренированные ноги звезды с самого выгодного ракурса. Главным акцентом образа стал свободный анорак с эффектом колор-блок, совместивший в себе конфетный розовый, свежий мятный оттенки и хаки. В дополнение к стильному спортивному образу актриса выбрала черно-белые кеды и рюкзак в оттенке золотистый металлик и с пушистым брелоком. Джованна Антонелли – любительница продемонстрировать роскошную фигуру и подчеркнуть ее яркими цветами и силуэтной одеждой. О других стильных образах актрисы читайте на Passion.ru. Фото: InstagramПодписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!