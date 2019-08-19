Звезда сериала «Клон» Джованна Антонелли показала нежное фото с мужем

Красавицу-бразильянку Джованна Антонелли отечественные телезрители знают по роли Жади в сериале «Клон». После неудачного брака с Мурилу Бенисиу, коллегой по съемочной площадке, актриса нашла свое счастье в лице режиссера Леонарду Ногейра. Несколько часов назад в блоге Джованны появился нежный снимок с любимым супругом: «Лучший поздний вечер.… с моей любовью».
Подписчики актрисы восхищаются парой и осыпают их комплиментами в комментариях.
Напомним, что Джованна Антонелли сыграла в 47 фильмах. Сейчас актриса тоже участвует в съемках, но детали работы над новыми проектами не озвучивает. В 2018 году на экраны вышла картина «Второе солнце».
(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)
Текст: Наталья Емельянова
Фото: Instagram
Видео: YouTube
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