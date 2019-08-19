Звезда сериала «Клон» Джованна Антонелли показала нежное фото с мужем

Красавицу-бразильянку Джованна Антонелли отечественные телезрители знают по роли Жади в сериале «Клон». После неудачного брака с Мурилу Бенисиу, коллегой по съемочной площадке, актриса нашла свое счастье в лице режиссера Леонарду Ногейра. Несколько часов назад в блоге Джованны появился нежный снимок с любимым супругом: «Лучший поздний вечер.… с моей любовью».