Звезда «Холостяка» Мария Вебер впервые прокомментировала роман с Тимати

Зрители «Холостяка» гадают, стоит ли им смотреть сезон дальше или все уже ясно — одна из участниц проекта проводит время с Тимати на Мальдивах. Пара отдыхает и занимается активным спортом — катается на серфе. Кроме того, девушка даже засветилась на дне рождения дочери рэпера Алисы. В Сети Марию сравнивают с экс-возлюбленной музыканта Анастасией Решетовой. По словам фанатов, красавицы очень сильно похожи.

Журналистам издания PeopleTalk инстадива впервые рассказала об отношениях с артистом, жизни после проекта и планах на будущее.

На вопрос о совместном отдыхе на островах брюнетка ответила следующее: «Тимур пригласил меня на серфкэмп, так как знал, что я очень хочу научиться серфингу и этот спорт мне по душе. И, признаться честно, это путешествие – лучшее, что случилось со мной за последнее время. Я наконец покорила волну!

А то, что люди себе допридумывали, пусть останется вместе с ними. Покажите мне человека, который отказался бы в морозный март поехать кататься на серфе?».

«Тимур – человек дела. Всегда стопроцентно выполняет свои обещания. И вместе с тем он очень чуткий и внимательный к окружающим, несмотря на огромное количество дел и задач», – рассказала бизнесвумен.

У Марии поинтересовались и планами на ближайшее будущее. Девушка сообщила, что собирается развивать свой бренд купальников и надеется успешно закончить журфак.