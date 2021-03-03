Самый щедрый «Холостяк» Тимати потратил 5 миллионов на необычное промо

Тимати привлек к новому сезону «Холостяка» максимально возможное внимание. Интрига вокруг его отношений с Анастасией Решетовой, личные приглашения выбранным для участия девушкам и щедрые жесты – музыкант удивил даже организаторов.

К рекламе сезона Тимати тоже подошёл ответственно и креативно – заказал промо нового сезона на самой высокой башне мира – Бурдж Халифа в Дубае. Промо на этом небоскребе стоит ни много ни мало – 68 тысяч долларов, или 5 миллионов рублей.

«Уровень промо кратен уровню сезона, но и это только лишь скромный спойлер», – заинтриговал Тимати в Instagram.

До этого он шокировал пользователей Сети, когда приобрел роскошное кольцо с огромным камнем за баснословную сумму. Украшение, которое музыкант выбрал в магазине бренда Jacob&Co, стоило 16 миллионов долларов.

«Как ты думаешь, есть вариант, что мне откажут после такого предложения? Она скажет "Да"?», — поинтересовался Тимати у Джейкоба

А по словам организаторов, ухаживания Тимати на шоу были такими же красивыми и щедрыми, поэтому сезон ожидается, судя по всему, очень увлекательным.