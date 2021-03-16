Цифра дня: участница «Холостяка» отдохнула с Тимати на Мальдивах за 5 миллионов

Зрители «Холостяка» гадают, стоит ли им смотреть сезон дальше, или всё уже ясно – одна из участниц проекта проводит время с Тимати на Мальдивах. Пара отдыхает и занимается активным спортом – катается на серфе.

Как выяснили журналисты «Комсомольской правды», удовольствие оказались недешевыми. Так, пара отдыхает на островах в рамках «13 Surfing Depаrtment», которую с 14 по 23 марта на Мальдивах проводит «Серф кэмп с Тимати».

Один только серфинг обходится в $1460 (106 тысяч рублей) за пакет. Цена виллы на сутки – $5010 (367 тысяч рублей). Общая стоимость такого отдыха составила 5 миллионов рублей. Сочинская модель такое пока едва ли может себе позволить, а значит, платит за все рэпер.

Впрочем, спускать огромные деньги на шоу для музыканта не в новинку – он уже приобрел самое дорогое кольцо в истории проекта, и устроил грандиозную и очень дорогую рекламную кампанию для шоу.

Какие отношения связывают Тимати и Марию, пока неизвестно, однако все уже заметили, что девушка – настоящая копия Анастасии Решетовой, бывшей пассии рэпера и матери его сына Ратмира.