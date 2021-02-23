Звезда «Холостяка» Короткова впервые о смертельном ДТП: «Не выходила из дома»

По мнению правоохранителей, в действиях Коротковой отсутствовали признаки состава преступления. Согласно результатам автомеханической экспертизы, возможности избежать столкновения не было. Также отмечается, что в крови погибшего был найден алкоголь. Звезда в интервью изданию Tatler рассказала, что ей пришлось после аварии обратиться за помощью к психологу: «Я была раздавлена. Ребята забрали у меня телефон, удалили приложения, чтобы ничего не мозолило глаза. Потому что все равно рефлекторно заходишь и смотришь. Так я отрезала себя от внешнего мира. Не выходила из дома. Не могла есть, не могла спать, могла только думать. Когда удавалось заснуть, длилось это не больше двадцати минут — я почти сразу просыпалась как будто от удара: мне снова и снова снилась авария».

Виктория пока отказывается управлять автомобилем: «Пока я не готова ездить за рулем, сейчас только с водителем. Первое время, когда проезжала место аварии, закрывала глаза, потому что не могла спокойно реагировать, мучали флешбэки. Я жила в аду. Сейчас у меня как будто стройка дома. По кирпичику выкладываю себя заново, пытаюсь что-то наладить. Мне не стало по щелчку хорошо, не получилось в момент вернуться и жить старой жизнью. Объективно — моя жизнь поменялась. Я не знаю, будет ли вообще когда-нибудь так, как прежде».