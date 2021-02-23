Звезда «Холостяка» Короткова впервые о смертельном ДТП: «Не выходила из дома»
Фото: @korotkova_viktoriya / Instagram
По мнению правоохранителей, в действиях Коротковой отсутствовали признаки состава преступления. Согласно результатам автомеханической экспертизы, возможности избежать столкновения не было. Также отмечается, что в крови погибшего был найден алкоголь. Звезда в интервью изданию Tatler рассказала, что ей пришлось после аварии обратиться за помощью к психологу: «Я была раздавлена. Ребята забрали у меня телефон, удалили приложения, чтобы ничего не мозолило глаза. Потому что все равно рефлекторно заходишь и смотришь. Так я отрезала себя от внешнего мира. Не выходила из дома. Не могла есть, не могла спать, могла только думать. Когда удавалось заснуть, длилось это не больше двадцати минут — я почти сразу просыпалась как будто от удара: мне снова и снова снилась авария».
Виктория пока отказывается управлять автомобилем: «Пока я не готова ездить за рулем, сейчас только с водителем. Первое время, когда проезжала место аварии, закрывала глаза, потому что не могла спокойно реагировать, мучали флешбэки. Я жила в аду. Сейчас у меня как будто стройка дома. По кирпичику выкладываю себя заново, пытаюсь что-то наладить. Мне не стало по щелчку хорошо, не получилось в момент вернуться и жить старой жизнью. Объективно — моя жизнь поменялась. Я не знаю, будет ли вообще когда-нибудь так, как прежде».
Фото: @korotkova_viktoriya / Instagram
Также Короткова рассказала, за рулем чьей машины оказалась в ту роковую ночь: «Автомобиль был оформлен на друга семьи. Понимаете, предыдущую машину оформили на меня. Существуют телеграм-боты, куда любой может вбить госномер автомобиля и получить всю информацию. А от этого было много проблем. Люди караулили меня, находили. Там ведь и номер телефона есть, мне звонили ночами… Поэтому было принято решение «гелендваген» оформить не на меня».
Фото: @korotkova_viktoriya / Instagram
Напомним, что финалистка одного из последних сезонов реалити-шоу «Холостяк» с участием певца Егора Крида модель Виктория Короткова подозревали в совершении ДТП со смертельным исходом. По сообщениями СМИ и различных Telegram-каналов, 25-летняя модель находилась за рулем автомобиля Mercedes Gelendvagen, когда насмерть сбила человека на Кутузовском проспекте в Москве. Мужчина, пишет Telegram-канал Mash, перебегал Кутузовский проспект в неположенном месте. В итоге он погиб под колесами автомобиля, за рулем которого предположительно находилась Виктория. «Я видела, как накрывали труп и клали в мешок. Это ужас! Живого места от человека не осталось!» — цитирует свидетельницу аварии «РЕН-ТВ». В Сети уже появились видео происшествия. От сильного удара в иномарке сработали подушки безопасности, но Короткова все равно получила сотрясение мозга.
Виктории Коротковой так и не удалось покорить сердце холостяка Егора Крида, зато удалось обрести популярность благодаря участию в проекте. После шоу Виктория стала моделью дизайнера Александра Терехова и многих других брендов, сналась в клипе Димы Билана и закрутила роман с братом Тимати Артемом Юнусовым.
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Фото: Instagram
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