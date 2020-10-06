Звезда шоу «Холостяк» Виктория Короткова насмерть сбила человека в центре Москвы

Финалистка одного из последних сезонов реалити-шоу «Холостяк» с участием певца Егора Крида модель Виктория Короткова подозревается в совершении ДТП со смертельным исходом. По сообщениями СМИ и различных Telegram-каналов, 25-летняя модель находилась за рулем автомобиля Mercedes Gelendvagen, когда насмерть сбила человека на Кутузовском проспекте в Москве.

Мужчина, пишет Telegram-канал Mash, перебегал Кутузовский проспект в неположенном месте. В итоге он погиб под колесами автомобиля, за рулем которого предположительно находилась Виктория. «Я видела, как накрывали труп и клали в мешок. Это ужас! Живого места от человека не осталось!» — цитирует свидетельницу аварии «РЕН-ТВ».

В Сети уже появились видео происшествия. От сильного удара в иномарке сработали подушки безопасности, но Короткова все равно получила сотрясение мозга.