Владелец аптечной сети не признал роман с Коротковой, которая на его машине сбила пешехода насмерть

Генеральный директор аптечной сети Рагим Шамшилов заявил, что никакого романа с Викторией Коротковой, которая сбила мужчину насмерть на принадлежащем ему Гелендвагене нет. Об этом сообoftn vokrug.tv.

Авария произошла вчера вечером на Кутузовском проспекте в Москве.

Кроме того, в социальных сетях бизнесмен активно публикует фотографии с женой и детьми. Сестра мужчины также заявила журналистам, что никогда не видела его с Коротковой.

Относительно ДТП, мужчина заявил, что просто дал звезде шоу «Холостяк» поездить на его автомобиле, потому что ее машина в ремонте.

Показания разошлись – после ДТП девушка заявила, что живет вместе с владельцем автомобиля. На машине числится более 60 штрафов, большинство из которых – за превышение скорости.

Короткова, известная по шоу «Холостяк», никаких комментариев по поводу аварии не дала. Кроме того, она отключила возможность комментирования в своем микроблоге в Instagram. Также девушка удалила все Stories, на которых была ее экстремальная езда с превышением скорости.

Во время самой аварии Короткова попыталась избежать столкновения – в итоге ее автомобиль оказался на встречной полосе. Из-за высокой скорости завершить маневр она не успела. Однако после того, как авария произошла, она вышла из автомобиля и стала осматривать его повреждения, не подходя к сбитому ей пешеходу.



Фото и видео: Instagram Виктории Коротковой

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