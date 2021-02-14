Россияне назвали лучший романтический фильм
Кстати, примечательно, что десять лет назад было тоже самое. Жители нашей страны и тогда считали лидером кино советскую лирическую комедию «Любовь и голуби», которую Владимир Меньшов снял в 1984 году. Удивительно, что мужчинам этот фильм нравится больше, чем женщинам.
На второе место россияне определили, казалось бы, чуть ли не самый романтичный фильм в мире от режиссера Джеймса Кэмерона с Леонадро Ди Каприо и Кейт Уинслет в главных ролях — «Титаник».
Почетную бронзу граждане вручили американской комедийной мелодраме «Красотка». За нее, кстати, проголосовали практически только женщины. Как думаете, связано ли это с тем, что в главной роли здесь играет непревзойденный красавчик Ричард Гир?
Superjob отмечает, что за последние десять лет фильм «Любовь и голуби» становится все популярнее. В 2011 году он делил лидерство с «Титаником» и у обоих фильмов насчитывалось одинаковое количество голосов.
А какой фильм о любви вы считаете самым лучшим? Делитесь ответами в комментариях!
К слову, недавно мы писали, кто станет «Мистером и миссис Смит» в ремейке легендарного фильма. Стало известно, что в 2022 году нас ждет перезапуск знаменитого кино для Amazon. Кстати, сниматься он будет в формате сериала.
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Фото: Instagram
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