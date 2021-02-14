Россияне назвали лучший романтический фильм

Superjob отмечает, что за последние десять лет фильм «Любовь и голуби» становится все популярнее. В 2011 году он делил лидерство с «Титаником» и у обоих фильмов насчитывалось одинаковое количество голосов.

А какой фильм о любви вы считаете самым лучшим? Делитесь ответами в комментариях!

К слову, недавно мы писали, кто станет «Мистером и миссис Смит» в ремейке легендарного фильма. Стало известно, что в 2022 году нас ждет перезапуск знаменитого кино для Amazon. Кстати, сниматься он будет в формате сериала.

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