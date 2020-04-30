Звезда «Эйфории» Александр Яценко поделился нежным домашним фото с женой и подросшими детьми
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Фото: Starface
Актер недавно стал отцом в третий раз и обвенчался с супругой. А теперь наслаждается временем в семьей.
В микроблоге жены звезды фильма «Эйфория» Александра Яценко появилось нежное домашнее фото семьи актера. Ксения показала, как она с мужем и двумя маленькими сыновьями проводит время в самоизоляции.
Александр и его жена редко публикуют семейные снимки, поэтому фотография стала настоящим подарком для поклонников пары.
«Любимые вы наши», «Какие же вы классные! Счастья вам ребята!», «Прелесть», — написали семье Яценко в комментариях.
Напомним, Александр и Ксении Яценко растут два маленьких сына, а недавно супруги и обвенчались. У актера есть еще один ребенок — и тоже мальчик — от первой жены Марины.
Фото: Instagram, Starface
Видео: KinoReporter
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