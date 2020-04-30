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Звезда «Эйфории» Александр Яценко поделился нежным домашним фото с женой и подросшими детьми

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Александр Яценко

Фото: Starface

Актер недавно стал отцом в третий раз и обвенчался с супругой. А теперь наслаждается временем в семьей.

В микроблоге жены звезды фильма «Эйфория» Александра Яценко появилось нежное домашнее фото семьи актера. Ксения показала, как она с мужем и двумя маленькими сыновьями проводит время в самоизоляции.

Александр и его жена редко публикуют семейные снимки, поэтому фотография стала настоящим подарком для поклонников пары.

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Публикация от Ksenia Yatsenko (@ksushaiv)

«Любимые вы наши», «Какие же вы классные! Счастья вам ребята!», «Прелесть», — написали семье Яценко в комментариях.

Напомним, Александр и Ксении Яценко растут два маленьких сына, а недавно супруги и обвенчались. У актера есть еще один ребенок — и тоже мальчик — от первой жены Марины.

Фото: Instagram, Starface

Видео: KinoReporter

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