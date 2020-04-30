Звезда «Эйфории» Александр Яценко поделился нежным домашним фото с женой и подросшими детьми

В микроблоге жены звезды фильма «Эйфория» Александра Яценко появилось нежное домашнее фото семьи актера. Ксения показала, как она с мужем и двумя маленькими сыновьями проводит время в самоизоляции.

Александр и его жена редко публикуют семейные снимки, поэтому фотография стала настоящим подарком для поклонников пары.