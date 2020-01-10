«Мой навсегда»: у звезды фильма «Аритмия» Александра Яценко родился третий сын

«Саша, вам новых проектов! А Ксюше — вашей любви!», «Какие вы красивые и счастливые! Молодцы!», «Ух ты! Таким составом можно уже и хороводы вокруг елки водить! Удивительное дело: время идет, а вы моложе становитесь. Вот что делает любовь! Молодцы!», — порадовались в комментариях подписчики семьи Яценко.

Второй сын Александра и Ксении родился через год с небольшим после появления их первенца Арсения. Встретив новую любовь, Александр ушел от первой жены Марины, с которой растил маленького сына.

До свадьбы с Мариной Александр Яценко 8 лет жил в гражданском браке с Еленой Лядовой.