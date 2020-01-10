«Мой навсегда»: у звезды фильма «Аритмия» Александра Яценко родился третий сын
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Фото: Instagram
У Александра и Ксении уже растет маленький сын Арсений. И о том, что в семье грядет пополнение, супруги сообщили незадолго до радостного события, немало удивив своих поклонников. Малыш появился на свет в декабре, а в новогодние праздники Александр Яценко поделился первой фотографией с новорожденным сыном.
«Моя, мой навсегда», — нежно подписал фотографию счастливый отец.
Супруга актера также поделилась с подписчиками счастливым семейным фото. «Семья Яценко в полном составе! Счастье! Счастья! С Новым годом! Ура!», — написала молодая мать.
Фото: Instagram
«Саша, вам новых проектов! А Ксюше — вашей любви!», «Какие вы красивые и счастливые! Молодцы!», «Ух ты! Таким составом можно уже и хороводы вокруг елки водить! Удивительное дело: время идет, а вы моложе становитесь. Вот что делает любовь! Молодцы!», — порадовались в комментариях подписчики семьи Яценко.
Второй сын Александра и Ксении родился через год с небольшим после появления их первенца Арсения. Встретив новую любовь, Александр ушел от первой жены Марины, с которой растил маленького сына.
До свадьбы с Мариной Александр Яценко 8 лет жил в гражданском браке с Еленой Лядовой.
Фото: Instagram
Видео: «Вечерний Ургант»
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