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Звезда фильма «Аритмия» Александр Яценко обвенчался с супругой

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Ксения Яценко и Александр Яценко

Фото: Instagram Ксении Яценко

Ксения Иванова сообщила в блоге о радостном событии.

42-летний актер Александр Яценко и 32-летняя актриса Ксения Иванова обвенчались. В Instagram молодой супруги звезды фильма «Аритмия» несколько часов назад появилось фото, сделанное возле ворот храма. Вместо развернутой подписи к снимку девушка предпочла оставить лаконичное эмодзи.

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🙏🏻

Публикация от Ksenia Yatsenko (@ksushaiv)

«Молодцы! Поздравляю! ❤️», «Поздравляю!!! Какие вы молодцы! Мы за 12 лет пока не дошли до этого шага!», «Будьте счастливы!!!!», «Поздравляю🤗🤗🤗💖💖💖долгих счастливых лет жизни! Храни вас Господь», «Поздравляю, Ксюшенька», — поздравляют пару комментаторы.

Напомним, брак с Ксенией Ивановой стал вторым для Александра Яценко. Актриса родила супругу двоих сыновей, младший из которых появился на свет в конце минувшего года. Кроме того, от первого брака с Мариной Рожковой у Александра Яценко также есть сын. До первого брака актер состоял в отношениях с Еленой Лядовой.

(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)

Фото: Instagram

Видео: YouTube/Вечерний Ургант

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