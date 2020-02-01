Звезда фильма «Аритмия» Александр Яценко обвенчался с супругой
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram Ксении Яценко
42-летний актер Александр Яценко и 32-летняя актриса Ксения Иванова обвенчались. В Instagram молодой супруги звезды фильма «Аритмия» несколько часов назад появилось фото, сделанное возле ворот храма. Вместо развернутой подписи к снимку девушка предпочла оставить лаконичное эмодзи.
«Молодцы! Поздравляю! ❤️», «Поздравляю!!! Какие вы молодцы! Мы за 12 лет пока не дошли до этого шага!», «Будьте счастливы!!!!», «Поздравляю🤗🤗🤗💖💖💖долгих счастливых лет жизни! Храни вас Господь», «Поздравляю, Ксюшенька», — поздравляют пару комментаторы.
Напомним, брак с Ксенией Ивановой стал вторым для Александра Яценко. Актриса родила супругу двоих сыновей, младший из которых появился на свет в конце минувшего года. Кроме того, от первого брака с Мариной Рожковой у Александра Яценко также есть сын. До первого брака актер состоял в отношениях с Еленой Лядовой.
(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)
Фото: Instagram
Видео: YouTube/Вечерний Ургант
Подписывайтесь на страницы passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!