Звезда фильма «Аритмия» Александр Яценко обвенчался с супругой

«Молодцы! Поздравляю! ❤️», «Поздравляю!!! Какие вы молодцы! Мы за 12 лет пока не дошли до этого шага!», «Будьте счастливы!!!!», «Поздравляю🤗🤗🤗💖💖💖долгих счастливых лет жизни! Храни вас Господь», «Поздравляю, Ксюшенька», — поздравляют пару комментаторы.

Напомним, брак с Ксенией Ивановой стал вторым для Александра Яценко. Актриса родила супругу двоих сыновей, младший из которых появился на свет в конце минувшего года. Кроме того, от первого брака с Мариной Рожковой у Александра Яценко также есть сын. До первого брака актер состоял в отношениях с Еленой Лядовой.