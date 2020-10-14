Звезда «Дома-2» Марина Мексика собралась бороться за сердце Тимати в шоу «Холостяк»
Фото: Instagram Марины Мексики
Марина Мексика заинтриговала фолловеров новым постом, опубликовав фото, на котором она явно готовится к какой-то съемке. «Хм, "Холостяк"?» — подписала она снимок.
Фото: Instagram Марины Мексики
«Скажем так, Мексика действительно отправила анкету на участие в "Холостяке", а также использовала свои связи на телевидении, чтобы повысить шансы стать одной из претенденток на сердце Тимати», — заявил пиар-менеджер модели изданию Starhit.
Отметим, что недавно Марина Мексика рассталась с участником группы MBand Артемом Пиндюрой, с которым у нее был непродолжительный роман. «Как многие из вас знают или догадываются, мы расстались с Мексикой. В целом, нет нужды рассказывать об этом, но все-таки я официально заявил об этих отношениях, а теперь хочу сказать, что их больше нет. Не знаю, к сожалению или к счастью — это нам уже подскажет жизнь. Наша сказка не сложилась, но мы относимся друг к другу с большим уважением, ведь нас Мариной связывает много хорошего. Хочу пожелать ей счастья. Тем, кто распространяет слухи, радуясь нашей ситуации, желаю только добра. Всем любви!» — сообщил певец в начале августа.
Напомним, что в начале октября было объявлено, что Тимати станет новым героем шоу «Холостяк». Кастинг девушек уже идет полным ходом. «Тимур Юнусов — один из самых известных людей в российском шоу-бизнесе. Музыкант, продюсер, бизнесмен входит в 10-ку самых богатых российских звезд до 40 лет, по версии Forbes, — говорится в релизе ТНТ. — Тимур основал один из самых крупных мультибрендов Black Star. Он ведет активный образ жизни, увлекается серфингом, любит экстремальный спорт и путешествия. Но что прячется за красивыми картинками роскошной жизни? И почему один из самых завидных женихов страны ищет любовь в реалити-шоу?».
Фото: Instagram
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