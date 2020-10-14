Звезда «Дома-2» Марина Мексика собралась бороться за сердце Тимати в шоу «Холостяк»

Отметим, что недавно Марина Мексика рассталась с участником группы MBand Артемом Пиндюрой, с которым у нее был непродолжительный роман. «Как многие из вас знают или догадываются, мы расстались с Мексикой. В целом, нет нужды рассказывать об этом, но все-таки я официально заявил об этих отношениях, а теперь хочу сказать, что их больше нет. Не знаю, к сожалению или к счастью — это нам уже подскажет жизнь. Наша сказка не сложилась, но мы относимся друг к другу с большим уважением, ведь нас Мариной связывает много хорошего. Хочу пожелать ей счастья. Тем, кто распространяет слухи, радуясь нашей ситуации, желаю только добра. Всем любви!» — сообщил певец в начале августа.