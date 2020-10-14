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Звезда «Дома-2» Марина Мексика собралась бороться за сердце Тимати в шоу «Холостяк»

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Марина Мексика

Фото: Instagram Марины Мексики

25-летняя экс-участница скандального реалити «Дом-2» Марина Мексика хочет принять участие в попуярном шоу «Холостяк», новым героем которого станет 37-летний рэпер и бизнесмен Тимати.

Марина Мексика заинтриговала фолловеров новым постом, опубликовав фото, на котором она явно готовится к какой-то съемке. «Хм, "Холостяк"?» — подписала она снимок.

Марина Мексика

Фото: Instagram Марины Мексики

«Скажем так, Мексика действительно отправила анкету на участие в "Холостяке", а также использовала свои связи на телевидении, чтобы повысить шансы стать одной из претенденток на сердце Тимати», — заявил пиар-менеджер модели изданию Starhit.

Отметим, что недавно Марина Мексика рассталась с участником группы MBand Артемом Пиндюрой, с которым у нее был непродолжительный роман. «Как многие из вас знают или догадываются, мы расстались с Мексикой. В целом, нет нужды рассказывать об этом, но все-таки я официально заявил об этих отношениях, а теперь хочу сказать, что их больше нет. Не знаю, к сожалению или к счастью — это нам уже подскажет жизнь. Наша сказка не сложилась, но мы относимся друг к другу с большим уважением, ведь нас Мариной связывает много хорошего. Хочу пожелать ей счастья. Тем, кто распространяет слухи, радуясь нашей ситуации, желаю только добра. Всем любви!» — сообщил певец в начале августа.

Напомним, что в начале октября было объявлено, что Тимати станет новым героем шоу «Холостяк». Кастинг девушек уже идет полным ходом. «Тимур Юнусов — один из самых известных людей в российском шоу-бизнесе. Музыкант, продюсер, бизнесмен входит в 10-ку самых богатых российских звезд до 40 лет, по версии Forbes, — говорится в релизе ТНТ. — Тимур основал один из самых крупных мультибрендов Black Star. Он ведет активный образ жизни, увлекается серфингом, любит экстремальный спорт и путешествия. Но что прячется за красивыми картинками роскошной жизни? И почему один из самых завидных женихов страны ищет любовь в реалити-шоу?».

Фото: Instagram

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