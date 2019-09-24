«Я его сильно люблю»: солист группы MBAND и экс-участница «Дома-2» перестали скрывать роман

Кид также признался, что ему легко с любимой: «Мы проводим вместе много времени, но нет желания отдохнуть от человека, наоборот, улыбаешься и светишься. Мексика украсила квартиру, весь быт и уют создает она, а я кайфую, чувствую себя дома», — рассказывает музыкант.

Пока Артем еще познакомил родных с избранницей, так как во время визита в родную Украину их роман только начинался. «Я вообще родителям до сих пор не сказал, что у меня есть девушка, но уверен: нас уже сдала моя сестра», - говорит Пиндюра. Исправить ситуацию он намерен в ноябре., когда привезет семью на юбилей своей группы MBAND.