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«Я его сильно люблю»: солист группы MBAND и экс-участница «Дома-2» перестали скрывать роман

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Артем Кид Пендюра

Фото: Instagram

Артем Пиндюра и Марина Мексика публично признались в чувствах друг к другу.

29-летний солист группы Mband Артем Пиндюра и 24-летняя Марина Мексика (Черкасова) долго скрывали роман. Но теперь влюбленные решили всему миру признаться, что они пара. Участник коллектива, который продюсирует Константин Меладзе, и экс-участница телепроекта «Дом-2» снялись в откровенной фотосессии для издания Peopletalk.

Артем Пиндюра и Марина Мексика - фотосессия для Peopletalk

Фотографиями пара поделилась и в своих профилях в Instagram. Марина в интервью призналась: «Я хочу делиться своим счастьем! Я его очень сильно люблю, и мне не хочется этого скрывать».

Певец и танцовщица не афишировали отношения, проверяя друг друга на прочность. Артем Пиндюра (Кид) рассказывает, что девушка приглянулась ему давно: «Я пытался всеми способами найти с ней контакт. Но не думал, что влюблюсь, я думал о мимолетном романе», - признается Пиндюра. Но все пошло не по его плану, и всего через неделю влюбленные стали жить вместе.

Кид также признался, что ему легко с любимой: «Мы проводим вместе много времени, но нет желания отдохнуть от человека, наоборот, улыбаешься и светишься. Мексика украсила квартиру, весь быт и уют создает она, а я кайфую, чувствую себя дома», — рассказывает музыкант.

Пока Артем еще познакомил родных с избранницей, так как во время визита в родную Украину их роман только начинался. «Я вообще родителям до сих пор не сказал, что у меня есть девушка, но уверен: нас уже сдала моя сестра», - говорит Пиндюра. Исправить ситуацию он намерен в ноябре., когда привезет семью на юбилей своей группы MBAND.

Марина Мексика вслед за любимым мужчиной решила начать заниматься музыкой. «Я с детства мечтала о сцене. У меня уже есть клип и песня», — рассказывает она. В интервью изданию Артем также не исключил вероятность того, что в будущем он с Мариной запишет общую песню.

Отметим, что во время проекта «Хочу к Меладзе», после которого и образовался коллектив, Артем рассказывал, что уже был женат. Но через два месяца после свадьбы он понял, что поторопился и подал на развод.

Текст: Галина Нежнева

Фото и видео: Instagram

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