Звезда «Битвы экстрасенсов» Голунова показала, как живет после рождения пятого ребенка

«Так проходят выходные у большинства родителей! Стирка, готовка, уборка, глажка, а каждый ребёнок хочет внимания! Но всё это и есть счастье! Когда каждому ты можешь дать любовь, теплоту и частицу себя! Это то, ради чего стоит жить!» — подписала фото Елена Голунова.

Помимо новорожденного сына Андрея она заботится о годовалой дочери Милане и сыновьях от второго брака Дмитрие и Льве. Старший наследник Влад был рожден в первом браке Елены Голуновой. В третий раз Елена Голунова вышла в 2019 году. Ее избранником стал мужчина по имени Олег, работающий начальником безопасности в одной из компаний. Он и является отцом ее младших детей.