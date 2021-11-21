Звезда «Битвы экстрасенсов» Голунова показала, как живет после рождения пятого ребенка
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Фото: Instagram
Недавно родившая пятого ребенка звезда шоу «Битва экстрасенсов» Елена Голунова призналась в соцсетях, что не стала нанимать няню. «Няни нет, мы с мужем подменяем друг друга, его плечо всегда рядом, мне повезло», — уточнила мама телеведущего Влада Кадони в ответ на вопросы подписчиков. А заодно поделилась серией снимков, на которых она и члены ее семьи оказались запечатлены за выполнением домашних дел.
«Так проходят выходные у большинства родителей! Стирка, готовка, уборка, глажка, а каждый ребёнок хочет внимания! Но всё это и есть счастье! Когда каждому ты можешь дать любовь, теплоту и частицу себя! Это то, ради чего стоит жить!» — подписала фото Елена Голунова.
Помимо новорожденного сына Андрея она заботится о годовалой дочери Милане и сыновьях от второго брака Дмитрие и Льве. Старший наследник Влад был рожден в первом браке Елены Голуновой. В третий раз Елена Голунова вышла в 2019 году. Ее избранником стал мужчина по имени Олег, работающий начальником безопасности в одной из компаний. Он и является отцом ее младших детей.
Фото и видео: @golunovaofficial/Instagram