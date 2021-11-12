53-летняя звезда «Битвы экстрасенсов» Елена Голунова родила пятого ребенка

Всего год назад финалистка «Битвы экстрасенсов» родила девочку Милану. И вот Елена снова делится фотографиями из роддома, на этот раз у ясновидящей родился сын. Для Елены это уже пятый ребенок. О рождении мальчика она сообщила в посте Instagram-аккаунта, дополнив его фотографиями с выписки.

«Безграничное счастье, нежность и любящие сердца! У Миланы родился братик! У каждого в жизни есть то, ради чего стоит жить! Его цели и приоритеты! У одних карьера, у других богатство, у меня главное — это семья и мои дети! Пусть каждый из вас идет к своим целям! Ничего не бойтесь, никого не слушайте, живите, как чувствуете, и пусть удача сопутствует вам во всем! Вдыхайте полной грудью аромат жизни! Пусть любовь и детский смех согревают ваши сердца!», — делится эмоциями с подписчиками Елена Голунова.

Поклонники и коллеги ясновидящей искренне и не скупясь на слова поздравляют счастливую маму в комментариях.