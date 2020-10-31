52-летняя мать Влада Кадони и звезда «Битвы экстрасенсов» родила четвертого ребенка

— эмоционально подписала серию семейных снимков новоявленная мама. Для подписчиков новость оказалась неожиданностью, ведь Елена не объявляла о своей беременности. Поклонники поздравили Голунову с радостным событием. «Поздравляю! Я так и думала, что вы не поправилась, а в ожидании ребёночка, здоровья вам и доченьке», «Как так смогли сделать, что никто ничего не заподозрил!», «Ого, вот это событие! От души поздравляю вашу семью с доченькой!», «Елена, примите позравления! Здоровья малышке, вам и вашей семье!» — написали фоловеры Голуновой.

Елена Голунова стала известна после участия в 13-м сезоне проекта «Битва экстрасенсов», где смогла дойти до финала. Но еще за несколько лет до этого участие в 6-м сезоне шоу принял ее первый сын Влад Кадони (имя при рождении — Виктор Голунов). Позднее молодой человек решил поучаствовать и в шоу «Дом-2». Однако ходили слухи, что свою любовь Влад нашел на предыдущем проекте.