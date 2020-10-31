52-летняя мать Влада Кадони и звезда «Битвы экстрасенсов» родила четвертого ребенка
Фото: Instagram
Финалистка 13-го сезона «Битвы экстрасенсов» Елена Голунова стала мамой в четвертый раз. Женщина уже воспитывает троих сыновей от предыдущих браков, одним из которых является звезда «Дома-2» Влад Кадони. Теперь у него и его братьев появилась сестренка. 52-летняя Голунова родила ее от своего третьего супруга, за которого вышла замуж год назад.
Когда человек счастлив, ему хочется поделиться этим состоянием со всеми! У нас с мужем родилась наша доченька! Пусть у каждого из вас сбудутся все мечты и надежды! Просто, от всей души, порадуйтесь за нас! Люблю вас и желаю вам всех благ!
— эмоционально подписала серию семейных снимков новоявленная мама. Для подписчиков новость оказалась неожиданностью, ведь Елена не объявляла о своей беременности. Поклонники поздравили Голунову с радостным событием. «Поздравляю! Я так и думала, что вы не поправилась, а в ожидании ребёночка, здоровья вам и доченьке», «Как так смогли сделать, что никто ничего не заподозрил!», «Ого, вот это событие! От души поздравляю вашу семью с доченькой!», «Елена, примите позравления! Здоровья малышке, вам и вашей семье!» — написали фоловеры Голуновой.
Елена Голунова стала известна после участия в 13-м сезоне проекта «Битва экстрасенсов», где смогла дойти до финала. Но еще за несколько лет до этого участие в 6-м сезоне шоу принял ее первый сын Влад Кадони (имя при рождении — Виктор Голунов). Позднее молодой человек решил поучаствовать и в шоу «Дом-2». Однако ходили слухи, что свою любовь Влад нашел на предыдущем проекте.
Елена родила Влада в 18 лет от первого супруга. К сожалению, тот вскоре трагически погиб. После этого она вышла замуж за Дмитрия Голунова и родила сыновей Дмитрия и Льва. В 2015 году второй брак Елены распался. Летом 2019 года она вышла замуж в третий раз.
Фото и видео: @golunovaofficial/Instagram
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