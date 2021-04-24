Звезда 90-х Шура: «Филипп Киркоров больше тратит на вещи, а не на песни»
Фото: @shuramedvedev/ Instagram
Артист принял участие в YouTube-шоу «Не приятно обсуждать», где резко высказался о молодежи. Он уверен, что многие звезды сейчас — однодневки. Ведущая ответила на это: «Не похоже ли это на стариковское ворчание из серии: «А вот в наше время…».
«Это абсолютно нормально! Я всегда бабушек любил. Обожаю эти ворчания и сам себя так веду», — заключил исполнитель.
Ведущая добавила, что многие знаменитости не согласны с его мнением. Например, Филипп Киркоров, который записывает треки с Давой, или Николай Басков, который сделал фит с Даней Милохиным. Благодаря блогерской популярности певцы смогли освежить свое творчество.
«Не благородное дело коллаборации эти. Киркоров больше уже не на песни тратит, а на вещи свои. Мне это не близко. Сегодня ходил в магазин, купил на 30 тысяч вещей себе. Лучше отдам деньги российскому дизайнеру, чем буду переплачивать 250 миллионов за какую-то куртку. Да на фиг оно мне сдалось!», — прокомментировал Шура.
А вы согласны с певцом? Делитесь своим мнением в комментариях!
Фото: Instagram/@shuramedvedev
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