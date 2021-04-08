Шура объяснил свое экстремальное похудение на 40 килограммов — «Я не могу ничего есть»
Фото: Instagram/@shuramedvedev
В последнее время певец заметно похудел, у него пропали щеки, а ноги стали как спички. За десять месяцев музыкант потерял 40 килограммов. Сейчас его вес составляет всего 70 килограммов. Выяснилось, что причина похудения в болезни артиста. Шура рассказал, что ранее переболел раком, а также остался без зубов из-за некачественных протезов. Появились проблемы с едой, так как он не мог жевать пищу. Основным рационом Шуры стали йогурты и детское питание.
Фото: Instagram/@shuramedvedev
«Я хожу уже год без зубов. Я не могу ничего есть», - подчеркнул он в интервью «Пятому каналу». В апреле врачи пообещали решить проблему артиста с зубами. Первое, что он хочет сделать после протезирования, пойти в ресторан и съесть большой кусок мяса.
Напомним, терять вес Медведев начал больше года назад, когда восстанавливался после операции из-за грыжи желудка, которая могла перерасти в опухоль. Шура тогда похвастался, что сбросил 35 килограммов и стал удивительно стройным. Диагноз онкология (рак яичек) артисту поставили в начале 2000-х. Метастазами был поражен и головной мозг знаменитости. Александр Медведев пережил 18 курсов химиотерапии и операцию по удалению одного из яичек.
Фото: Instagram/@shuramedvedev
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