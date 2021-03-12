Поклонники заподозрили у пережившего рак Шуры анорексию — «Остались одни глаза и нос»
Фото: instagram.com/shuramedvedev
На последних кадрах, которые появились в его блоге, исполнитель выглядит заметно потерявшим вес. Очередное фото Шура выложил в четь Масленицы, артист стоит в полный рост перед храмом. На нем черные узкие брюки и широкое рыжее пальто. «Масленичная неделя в разгаре, блинов печете?» - обратился певец к фанатам.
Многим понравился стиль Шуры, но большинство отметили, что артист будто находится на грани истощения. По их словам, исполнитель хитов «Отшумели летние дожди» и «Твори добро» потерял контроль над своим похудением. Они заподозрили у пережившего рак Шуры анорексию.
Они предположили, что причиной сильного похудения стала страшная болезнь. Поклонники попросили кумира обратиться к врачу. «Остались одни глаза и нос», - написали они в комментариях. «Ножки-палочки», - пришли к выводу подписчики. «Нездоровая худоба», - согласились другие.
Напомним, терять вес Медведев начал больше года назад, когда восстанавливался после операции из-за грыжи желудка, которая могла переродиться в опухоль. Шура тогда похвастался, что сбросил 35 килограммов и стал удивительно стройным. Диагноз онкология (рак яичек) артисту поставили в начале 2000-х. Метастазами был поражен и головной мозг знаменитости. Александр Медведев пережил 18 курсов химиотерапии и операцию по удалению одного из яичек.
Фото: Instagram/@shuramedvedev
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