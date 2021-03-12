Поклонники заподозрили у пережившего рак Шуры анорексию — «Остались одни глаза и нос»

На последних кадрах, которые появились в его блоге, исполнитель выглядит заметно потерявшим вес. Очередное фото Шура выложил в четь Масленицы, артист стоит в полный рост перед храмом. На нем черные узкие брюки и широкое рыжее пальто. «Масленичная неделя в разгаре, блинов печете?» - обратился певец к фанатам.

Многим понравился стиль Шуры, но большинство отметили, что артист будто находится на грани истощения. По их словам, исполнитель хитов «Отшумели летние дожди» и «Твори добро» потерял контроль над своим похудением. Они заподозрили у пережившего рак Шуры анорексию.