Экс-солистка группы «Демо» Саша Зверева крестила новорожденного сына в США

Крестины прошли в Лос-Анджелесе, где теперь живет Саша Зверева вместе с мужем. Вся семья переехала в США несколько лет назад, когда певица начала отношения с будущим супругом. Напомним, что Саша Зверева прославилась в качестве солистки группы «Демо», самой известной песней которой стал хит «Солнышко». Певица трижды была замужем. О первом супруге Саши известно немного — он банкиром. В этом браке у Зверевой родились дочь Василиса и Сын Макар. Второй раз Саша вышла замуж за диджея Дмитрия Алмазова. У пары родился Сын Лев. С 2020 года певица замужем за американцем Деном Уолбаном, который и является отцом четвертого ребенка исполнительницы.

К слову, недавно мы писали, как Саша Зверева трогательно поздравила сына с днем рождения. 39-летняя певица, блогер и многодетная мама Саша Зверева очень нежно поздравила среднего сына Льва с пятилетием и показала новые фотографии с именинником.

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