Экс-солистка группы «Демо» Саша Зверева крестила новорожденного сына в США
Фото: @sashazvereva / Instagram
Саша Зверева — многодетная мама, с которой многие берут пример. Исполнительница отлично справлялась с воспитанием двух сыновей и одной дочери, а летом певица рассказала подписчикам, что у них с мужем родился сын Себастьян. Однако только в октябре Саша решила крестить сына и устроила по этому случаю пышное торжество с родными и близкими. Крестных родителей, как рассказала сама Саша, они пригласили из России, но рейс задержался и пара опоздала на церемонию. Несмотря на это, сами крестины прошли по всем канонам и принесли немало радости звездным родителям. Для торжества Саша оформила специальную зону для фотосессий в стиле бохо и устроила семейный обед с «правильными» блюдами.
Крестины прошли в Лос-Анджелесе, где теперь живет Саша Зверева вместе с мужем. Вся семья переехала в США несколько лет назад, когда певица начала отношения с будущим супругом. Напомним, что Саша Зверева прославилась в качестве солистки группы «Демо», самой известной песней которой стал хит «Солнышко». Певица трижды была замужем. О первом супруге Саши известно немного — он банкиром. В этом браке у Зверевой родились дочь Василиса и Сын Макар. Второй раз Саша вышла замуж за диджея Дмитрия Алмазова. У пары родился Сын Лев. С 2020 года певица замужем за американцем Деном Уолбаном, который и является отцом четвертого ребенка исполнительницы.
К слову, недавно мы писали, как Саша Зверева трогательно поздравила сына с днем рождения. 39-летняя певица, блогер и многодетная мама Саша Зверева очень нежно поздравила среднего сына Льва с пятилетием и показала новые фотографии с именинником.
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Фото и видео: @sashazvereva / Instagram
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