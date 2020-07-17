«Мой особенный подарок жизни»: Саша Зверева трогательно поздравила сына с днем рождения

«И было у нее 3 сына. Три сыночка и лапочка дочка! И это все богатство мое! Срочно поздравляем миллионом сердечек этого голубоглазого блондина с днем рождения. Кто бы мог подумать! Подряд 3 мальчика! Три мужчины! И один из них ровно 5 лет назад в эти самые минуты рождался на свет! Уже через полчаса его легкие раскроются, чтобы сделать первый вдох! Чтобы начать свое шествие по этой земле! Мой особенный подарок жизни! Мой Левушка! Награда моя через боль, трудности, но именно этот мальчик принес самые большие перемены, выпал на самый судьбоносный период и показал мне, как много я могу!

Ни одному ребенку я не уделяла столько внимания, любви и терпения! Ни с одним ребенком я не чувствовала себя настолько никудышней матерью и настолько любимой и обожаемой! Лев каждый день говорит мне, как сильно любит меня! Много раз в день! Недавно Лева потерял статус младшего братика, но статус любимчика и баловня остался при нем. Мальчик, который носит описанные пеленки в стирку, подгузник с какулями молча несет в ведро, проверяет, насколько вырос братик, и вообще очень ответственный средний брат. И я почему-то уверена, что когда придет время стрелять из лука, левина стрела полетит в болото к прекрасной и волшебной заколдованной Лягушке. Потому что надо знать это о Леве», — написала она на своей странице в Instagram.