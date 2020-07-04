Саша Зверева показала новорожденного сына и раскрыла имя ребенка
Фото: Instagram/ @sashazvereva
Саша Зверева - многодетная мама, с которой многие берут пример. Исполнительница отлично справлялась с воспитанием двух сыновей и одной дочери, а совсем недавно певица рассказала подписчикам, что у них с мужем родился сын. Теперь Саша решила раскрыть и имя новорожденного малыша. Зверева назвала четвертого ребенка Севастьяном.
«🎊Прошу любить и приветствовать!🎉 ⠀ 🐣SEBASTIAN 🐣 🍰Севастьян🍰 ⠀ 💋Ну а по-русски просто Севка 💋 ⠀ 🌈Зацеловала бы!! Такое сладкое и складное счастье! 🌈 ⠀ Это получилось очень забавно: под предыдущим постом за первые сутки был только один правильный ответ от девушки, которая назвала дату и даже минуту прямого эфира, где я говорю о том, что очень хотела бы, если родится мальчик, выбрать имя.... Себастиан: оно и международное, и такое русское, родное-Сева. И не избитое», - написала молодая мама под последним постом в своем Инстаграм. ⠀
(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)
«Добро пожаловать в этот чудесный мир , Себастьян! ♥️♥️♥️ Поздравляю с рождением звёздочки 💫», «Шикарное имя!!! Очень и очень!», «Какой сладкий❤️❤️❤️Добро пожаловать в мир, Севастьян💙», - радуются за Сашу подписчики.
(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)
Саша Зверева прославилась в качестве солистки группы «Демо», самой известной песней которой стал хит «Солнышко». Певица трижды была замужем. О первом супруге Саши известно немного - он является банкиром. В этом браке у Зверевой родились дочь Василиса и Сын Макар. Второй раз Саша вышла замуж за диджея Дмитрия Алмазова. У пары родился Сын Лев. С 2020 года певица замужем за американцем Деном Уолбаном, который и является отцом четвертого ребенка исполнительницы.
Фото и видео: Instagram/@sashazvereva
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