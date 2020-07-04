Саша Зверева показала новорожденного сына и раскрыла имя ребенка

«Добро пожаловать в этот чудесный мир , Себастьян! ♥️♥️♥️ Поздравляю с рождением звёздочки 💫», «Шикарное имя!!! Очень и очень!», «Какой сладкий❤️❤️❤️Добро пожаловать в мир, Севастьян💙», - радуются за Сашу подписчики.

(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)

Саша Зверева прославилась в качестве солистки группы «Демо», самой известной песней которой стал хит «Солнышко». Певица трижды была замужем. О первом супруге Саши известно немного - он является банкиром. В этом браке у Зверевой родились дочь Василиса и Сын Макар. Второй раз Саша вышла замуж за диджея Дмитрия Алмазова. У пары родился Сын Лев. С 2020 года певица замужем за американцем Деном Уолбаном, который и является отцом четвертого ребенка исполнительницы.