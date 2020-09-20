Без Уильяма и Кейт, но с тортом от Меган: как прошла онлайн-вечеринка в честь 36-летия принца Гарри
Фото: Global Look Press
Как сообщило издание Mirror со ссылкой на источник: «Уильям отправил ему наилучшие пожелания на день рождения. Было какое-то оправдание, почему его не было». 15 сентября принцу Гарри исполнилось 36 лет, однако празднование семья решила перенести на выходные. Меган Маркл испекла торт, и Гарри в прямом эфире на Zoom-вечеринке торжественно хотел задуть свечи, но в этот момент его опередил 16-месячный сыа Арчи. Однако больше всего поклонников звездной семьи удивило празднование без родного брата принца. Считается, что между братьями произошел конфликт, когда Гарри ушел с поста королевской семьи в начале этого года.
Фото: Global Look Press
Онлайн-вечеринка прошла отлично, несмотря на отсутствие Кейт и Уильяма. «Было очень приятно. Гарри рассказал семье, как сильно по ним скучал», — сообщил источник Mirror. Герцог и герцогиня кембриджские поздравили Гарри с днем рождения в своих аккаунтах в социальных сетях и, как сообщается, поболтали с ним в частном порядке. Кейт и Уилльям также поделились снимком, на котором они все вместе участвовали в гонках в Олимпийском парке Лондона в 2017 году.
Напоминаем, что Меган Маркл и принц Гарри по собственному желанию сложили свои королевские полномочия в январе 2020 года. В своем стремлении к независимой жизни, пара приняла решение жить на две страны — Британии и США
Недавно мы рассказывали, как Меган Маркл появилась на интервью в полосатых клешах и широкополой шляпе. Супруга принца Гарри дала первое интервью после самоизоляции, которую провела вместе с возлюбленным и годовалым сыном Арчи в Лос-Анджелесе. На встрече с журналисткой экс-герцогиня появилась в максимально расслабленном образе, выстроенном вокруг светлых оттенков.
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