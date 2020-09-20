Без Уильяма и Кейт, но с тортом от Меган: как прошла онлайн-вечеринка в честь 36-летия принца Гарри

Онлайн-вечеринка прошла отлично, несмотря на отсутствие Кейт и Уильяма. «Было очень приятно. Гарри рассказал семье, как сильно по ним скучал», — сообщил источник Mirror. Герцог и герцогиня кембриджские поздравили Гарри с днем ​​рождения в своих аккаунтах в социальных сетях и, как сообщается, поболтали с ним в частном порядке. Кейт и Уилльям также поделились снимком, на котором они все вместе участвовали в гонках в Олимпийском парке Лондона в 2017 году.

Напоминаем, что Меган Маркл и принц Гарри по собственному желанию сложили свои королевские полномочия в январе 2020 года. В своем стремлении к независимой жизни, пара приняла решение жить на две страны — Британии и США

Недавно мы рассказывали, как Меган Маркл появилась на интервью в полосатых клешах и широкополой шляпе. Супруга принца Гарри дала первое интервью после самоизоляции, которую провела вместе с возлюбленным и годовалым сыном Арчи в Лос-Анджелесе. На встрече с журналисткой экс-герцогиня появилась в максимально расслабленном образе, выстроенном вокруг светлых оттенков.

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