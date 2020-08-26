Меган Маркл появилась на интервью в полосатых клешах и широкополой шляпе
Фото: Globallook
39-летняя Маркл появилась в кадре вместе с известной американской феминисткой и спикером женского движения 1960-х и начала 1970-х годов Глорией Стайнем, которую пригласила в сад своего гостевого дома в Санта-Барбаре. Для съемок герцогиня выбрала базовую белую футболку свободного силуэта, которую зарифмовала с широкими брюками-клеш в тонкую полоску. Дополнили образ лаконичные кожаные сандалии от и широкополая шляпа с контрастной черной лентой. На видео Меган появились и ее любимые собаки — Пула и Гай.
Фото: Globallook
В интервью поднимались вопросы о правах женщин, в частности, предстоящее в ноябре голосование, в котором герцогиня призвала участвовать всех жительниц. «Люди забыли, как женщины боролись, чтобы мы были теми, кто мы есть сейчас» — подчеркнула Маркл.
Напоминаем, что Меган Маркл и принц Гарри по собственному желанию сложили свои королевские полномочия в январе 2020 года. В своем стремлении к независимой жизни, пара приняла решение жить на две страны — Британии и США
Фото: Globallook
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