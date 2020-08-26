Меган Маркл появилась на интервью в полосатых клешах и широкополой шляпе

39-летняя Маркл появилась в кадре вместе с известной американской феминисткой и спикером женского движения 1960-х и начала 1970-х годов Глорией Стайнем, которую пригласила в сад своего гостевого дома в Санта-Барбаре. Для съемок герцогиня выбрала базовую белую футболку свободного силуэта, которую зарифмовала с широкими брюками-клеш в тонкую полоску. Дополнили образ лаконичные кожаные сандалии от и широкополая шляпа с контрастной черной лентой. На видео Меган появились и ее любимые собаки — Пула и Гай.