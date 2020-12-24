Катерина Шпица в ярком образе в стиле 60-х показала шикарную растяжку
Фото: www.instagram.com/katerinashpitsa/?hl=ru
В конце 2020 года новогодним настроением, увы, могут похвастаться не все. Звезды активно выкладывают вечерние платья, в которых собираются появиться в главную ночь года. Катерина Шпица решила вопрос иначе — она нарядила елку, и разбила посты в блестящих платьях ярким винтажным образом в стиле 60-х.
Катерина примерила полосатую разноцветную футболку, широкие яркие желтые брюки и необычные туфли на высокой платформе и каблуке.
«У меня появилось праздничное настроение #нарядилиёлку», — пишет Катерина в подписи к публикации.
Подписчики поблагодарили актрису за праздничное настроение и похвалили ее яркий образ:
«Супер брюки!!! Цвет особенно», «Красавица и умница!!», «Стремление перешагнуть в 2021», «Красивый образ!», «Катюша, ты супер», «Не передать словами, какая фотка классная», «Ух ты, почти шпагат», «Штаны огонь!!! Меня смутила правая кисть.. Катюш , тебе с такими руками в баскетбол бы играть, а не в кино», «Широко шагая, спешим в 2021?», «Кун-фу панда», «Какая же ты красотка!».
Фото и видео: Instagram Катерины Шпицы
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