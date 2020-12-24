Катерина Шпица в ярком образе в стиле 60-х показала шикарную растяжку

В конце 2020 года новогодним настроением, увы, могут похвастаться не все. Звезды активно выкладывают вечерние платья, в которых собираются появиться в главную ночь года. Катерина Шпица решила вопрос иначе — она нарядила елку, и разбила посты в блестящих платьях ярким винтажным образом в стиле 60-х.

Катерина примерила полосатую разноцветную футболку, широкие яркие желтые брюки и необычные туфли на высокой платформе и каблуке.

«У меня появилось праздничное настроение #нарядилиёлку», — пишет Катерина в подписи к публикации.