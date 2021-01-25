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Знаменитости в гостях и ведра черной икры: Ольга Бузова с размахом отметила 35-летие

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Ольга Бузова готова встречать гостей

Фото: www.instagram.com/buzova86

День рождения певицы и телеведущей был 20 января, но сегодня она устроила вечеринку для друзей и коллег из шоу-бизнеса.

Ольга Бузова устроила фееричную вечеринку для друзей в честь своего 35-летия. Гостей именинница встречала в шикарном платье с перьями и десятками тысяч страз Swarovski, а также с прозрачным сердцем на пикантном месте. В Сети уже появились шутки, что сердце Бузовой снова свободно после расставания с Давидом Манукяном.

Ольга с радостью позировала перед десятками телекамер и показывала наряд и фигуру во всей красе. Собравшимся гостям хозяйка вечера пообещала, что сменит несколько платьев.

Поздравить звезду приехали семья и десятки знаменитостей: Ольга Орлова, Михаил Галустян, певица Слава с дочерью Александрой, Яна Рудковская, Андрей Малахов, Ксения Бородина и Курбан Омаров, братья Сафроновы, партнер именинница по шоу «Ледниковый период» Дмитрий Соловьев, Анна Городжая с супругом, Гарик и Жанна Мартиросян, Тимур Батрутдинов, коллеги и друзья по «Дому-2» и многие-многие другие.

В фуршетном зале гостей ждали легкие и изысканные угошения и напитки и ведерки с черной икрой.

Одной из первый прибыла поздравить юбиляршу Алена Водонаева, которая одновременно с Ольгой начинала строить карьеру в реалити-шоу. Алена выбрала для вечера элегантное платье с открытыми плечами.

Ольга Орлова прибыла на день рождения подруги в элегантном черном брючном костюме и жемчужных бусах.

Ольга без устали позировала со всеми прибывающими гостями, и улыбка не сходила с ее губ.

Когда гости собрались и расселись по местам за праздничные столы, началось шоу. На сцене выступили артисты циркового жанра, а после эффектно появилась сама именинница — уже в новом платье. Бузова вновь надела белое облегающее струящееся платье асимметричного кроя, подчеркнувшее ее стройность.

И, пока десятки гостей наслаждались праздником, некоторые из них успевали публиковать фото и видео в социальной сети.

Андрей Малахов выходил в эфиры с праздника, на который он прибыл с картиной-подарком.

«С днем рождения, дива! Будь счастлива! Мы тебя очень любим, твои поклонники тебя очень любят и поддерживают тебя, а остальное неважно ! В 35 , поверь, жизнь только начинается», — поздравила Яна Рудковская в блоге.

По сценарию гости выходиди на сцену, участвовали в праздничной постановке и говорили тосты. Все веселились от души.

В один из моментов слово взяла именинница и предложила выпить за ее родителей. «Спасибо вам за все», — сказала Ольга, пока на экране шло видео с ее молодыми отцом и матерью. А после Бузова станцевала с отцом. Трогательное видео публиковал Андрей Малахов, комментируя происходящее.

Этот день рождения Ольга встречает свободной женщиной. Несколько дней назад она рассталась с Давидом Манукяном после полуторагодового романа. Еще неделю назад влюбленныеоткрыто демонстрировали свои чувства. Но в день рождения телеведущая поругалась с избранником, а вскоре объявила, что они больше не пара.

Накануне Давид в эфире шоу «Танцы со зведами» заявил, что роман с Ольгой — пройденный этап в его жизни.

Эти слова долетели и до Бузовой, и сегодня, перед началом праздника она сразу попросила не задавать ей личных вопросов и расставании с Давой. «сСегодня ко мне приехали люди, для которых я не пройденный этап, — сдерживаясь сказала она. — Они старались, меняли билеты, летели, чтобы поздравить и порадовать меня. И я сегодня буду дарить им свою любовь».

Фото и видео: Instagram Ольги Бузовой, Яны Рудковской, Анны Бузовой, певицы Славы, Андрея Малахова, Анны Городжей

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