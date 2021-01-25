Знаменитости в гостях и ведра черной икры: Ольга Бузова с размахом отметила 35-летие
Фото: www.instagram.com/buzova86
Ольга Бузова устроила фееричную вечеринку для друзей в честь своего 35-летия. Гостей именинница встречала в шикарном платье с перьями и десятками тысяч страз Swarovski, а также с прозрачным сердцем на пикантном месте. В Сети уже появились шутки, что сердце Бузовой снова свободно после расставания с Давидом Манукяном.
Ольга с радостью позировала перед десятками телекамер и показывала наряд и фигуру во всей красе. Собравшимся гостям хозяйка вечера пообещала, что сменит несколько платьев.
Поздравить звезду приехали семья и десятки знаменитостей: Ольга Орлова, Михаил Галустян, певица Слава с дочерью Александрой, Яна Рудковская, Андрей Малахов, Ксения Бородина и Курбан Омаров, братья Сафроновы, партнер именинница по шоу «Ледниковый период» Дмитрий Соловьев, Анна Городжая с супругом, Гарик и Жанна Мартиросян, Тимур Батрутдинов, коллеги и друзья по «Дому-2» и многие-многие другие.
В фуршетном зале гостей ждали легкие и изысканные угошения и напитки и ведерки с черной икрой.
Одной из первый прибыла поздравить юбиляршу Алена Водонаева, которая одновременно с Ольгой начинала строить карьеру в реалити-шоу. Алена выбрала для вечера элегантное платье с открытыми плечами.
Ольга Орлова прибыла на день рождения подруги в элегантном черном брючном костюме и жемчужных бусах.
Ольга без устали позировала со всеми прибывающими гостями, и улыбка не сходила с ее губ.
Когда гости собрались и расселись по местам за праздничные столы, началось шоу. На сцене выступили артисты циркового жанра, а после эффектно появилась сама именинница — уже в новом платье. Бузова вновь надела белое облегающее струящееся платье асимметричного кроя, подчеркнувшее ее стройность.
И, пока десятки гостей наслаждались праздником, некоторые из них успевали публиковать фото и видео в социальной сети.
Андрей Малахов выходил в эфиры с праздника, на который он прибыл с картиной-подарком.
«С днем рождения, дива! Будь счастлива! Мы тебя очень любим, твои поклонники тебя очень любят и поддерживают тебя, а остальное неважно ! В 35 , поверь, жизнь только начинается», — поздравила Яна Рудковская в блоге.
По сценарию гости выходиди на сцену, участвовали в праздничной постановке и говорили тосты. Все веселились от души.
В один из моментов слово взяла именинница и предложила выпить за ее родителей. «Спасибо вам за все», — сказала Ольга, пока на экране шло видео с ее молодыми отцом и матерью. А после Бузова станцевала с отцом. Трогательное видео публиковал Андрей Малахов, комментируя происходящее.
Этот день рождения Ольга встречает свободной женщиной. Несколько дней назад она рассталась с Давидом Манукяном после полуторагодового романа. Еще неделю назад влюбленныеоткрыто демонстрировали свои чувства. Но в день рождения телеведущая поругалась с избранником, а вскоре объявила, что они больше не пара.
Накануне Давид в эфире шоу «Танцы со зведами» заявил, что роман с Ольгой — пройденный этап в его жизни.
Эти слова долетели и до Бузовой, и сегодня, перед началом праздника она сразу попросила не задавать ей личных вопросов и расставании с Давой. «сСегодня ко мне приехали люди, для которых я не пройденный этап, — сдерживаясь сказала она. — Они старались, меняли билеты, летели, чтобы поздравить и порадовать меня. И я сегодня буду дарить им свою любовь».
Фото и видео: Instagram Ольги Бузовой, Яны Рудковской, Анны Бузовой, певицы Славы, Андрея Малахова, Анны Городжей
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram