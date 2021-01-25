Знаменитости в гостях и ведра черной икры: Ольга Бузова с размахом отметила 35-летие

Ольга Бузова устроила фееричную вечеринку для друзей в честь своего 35-летия. Гостей именинница встречала в шикарном платье с перьями и десятками тысяч страз Swarovski, а также с прозрачным сердцем на пикантном месте. В Сети уже появились шутки, что сердце Бузовой снова свободно после расставания с Давидом Манукяном.

Ольга с радостью позировала перед десятками телекамер и показывала наряд и фигуру во всей красе. Собравшимся гостям хозяйка вечера пообещала, что сменит несколько платьев.