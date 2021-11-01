Живые бабочки и белый единорог: как МакSим отметила день рождения младшей дочери

На день рождения к девочке пришли герои мультфильма My Little Pony и ее друзья — гостей ждал неожиданный сюрприз. Изменница, которая отмечала свой праздник в белоснежном платье, прокатилась верхом на белом единороге с крыльями по имени Дымок.

Ждало девочку и другое приятное впечатление — на празднике были живые бабочки.