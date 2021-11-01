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Живые бабочки и белый единорог: как МакSим отметила день рождения младшей дочери

Маше исполнилось 7 лет, и певица устроила для девочки роскошный праздник с необычными гостями и развлечениями, а в конце дочку ждала неоновая бумажная дискотека. Сама Марина Абросимова на вечеринке появилась в двух разных образах.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Марина Абросимова, селфи

Фото: @maksimartist

Недавно оправившаяся после коронавируса певица МакSим устроила веселый и необычный праздник в честь дня рождения своей младшей дочери Марии, которой исполнилось семь лет.

На день рождения к девочке пришли герои мультфильма My Little Pony и ее друзья — гостей ждал неожиданный сюрприз. Изменница, которая отмечала свой праздник в белоснежном платье, прокатилась верхом на белом единороге с крыльями по имени Дымок.

Ждало девочку и другое приятное впечатление — на празднике были живые бабочки.

Сама певица на празднике поменяла два наряда — сначала Марина Абросимова вышла в ярком платье без рукавов с принтом, а затем переоделась и появилась в элегантном бежевом платье с запахом и рукавами-фонариками.

Старшая дочь звезды, 12-летняя Александра, поддержала маму образом и тоже появилась в бежевом наряде.

Стоит напомнить, что именно ради дочерей певица стремилась как можно быстрее вернуться из больницы — однако после ее исцеления многие решили, что тяжелая болезнь была только пиар-ходом.

Фото: Instagram