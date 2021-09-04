Звезды сомневаются в серьезности диагноза МакSим: «Пиарщики признались, что все придумано»

Российский певец Данко тоже не уверен в достоверности исцеления певицы, в первую очередь из-за недостатка доказательств. «Пиарщики признались, что это был пиар и все придумано. Это развод для каких-то совсем дебилов. Там если копнуть глубже — все странно. Никаких фото и видео нет вообще. И это в наше время, когда сейчас все снимают», — высказался артист.

Он также предположил, что звезда оказалась в больнице из-за алкогольной зависимости или решила сделать пластическую операцию.

Когда Марина Максимова еще находилась в больнице, на шоу Андрея Малахова «Прямой эфир» журналист Антон Красовский прокомментировал состояние артистки и уверил зрителей, что у нее практически нет шансов выжить. «Давайте скажем честно. Вот вы назвали программу «Певица МакSим: Между жизнью и смертью». Но если я правильно понимаю и читал новости, она лежит на аппарате ЭКМО, а не ИВЛ. А выживаемость на ЭКМО, по-моему, от 1,5% до 2%. В 98% случаев певица МакSим умрёт. Давайте называть вещи своими именами», — сказал Красовский.

В чудесное исцеление певицы еще до ее прихода в себя не верил также врач анестезиолог-реаниматолог Лев Николаев. После новости о том, что певица открыла глаза, находясь в коме, он отметил, что это невозможно: «Сознание и медикаментозная кома — это два противоположных состояния, и даже ненадолго прийти в себя нельзя без специальных манипуляций докторов».

Народный артист России Николай Басков тоже комментировал слухи о том, что болезнь МакSим спланированная PR-кампания. «Есть люди, пытавшиеся на этой теме пиариться, но многие действительно переживали, волновались, ходили в храм, чтобы поставить свечку о ее здравии», — отметил артист.

Напомним, что певица МакSим была доставлена в больницу после прямо с выступления в Казани и находилась в коме с подтвержденным диагнозом пневмония на протяжении полутора месяцев. Буквально через пару дней после прихода в себя артистка выписалась из больницы и начала возвращаться к обычной жизни.