Певицу МакSим выписали из больницы: «Она очень хотела обнять своих дочерей»
Певице МакSим стало лучше — врачи приняли решение отпустить ее домой, где она будет продолжать лечение и восстанавливаться. Об этом «РИА Новости» сообщила представитель Марины Абросимовой.
«Марину сегодня выписывают. Она будет продолжать лечение на дому», — рассказала она, отметив, что необходимости в дальнейшем пребывании в клиники уже нет.
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Фото: @maksimartist
«Марина приняла решение долечиваться дома, с ней рядом круглосуточно будет медработник, — рассказала изданию «СтарХит» менеджер Яна Богушевская. — Она очень хотела обнять своих дочерей, в какой-то момент боялась, что этого уже не сделает. Для нее это сейчас важнее всего. Марине еще предстоит длительная реабилитация и лечение. Она пока заново учится ходить, делает это с поддержкой. При ходьбе испытывает сильные головокружения. Дышать пока тоже тяжело, врачи говорят, что необходимо стараться не кашлять».
Ранее в своем блоге Марина вышла на связь впервые после комы и в посте выразила благодарность врачам, которые спасли ее.
За здоровье певицы переживала вся страна — поклонники старались поддержать ее в социальных сетях, а музыканты исполняли на своих концертах ее хиты, которые пели вместе с залом.
Фото: Instagram Марины Абросимовой
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