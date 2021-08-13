Певицу МакSим выписали из больницы: «Она очень хотела обнять своих дочерей»

Певице МакSим стало лучше — врачи приняли решение отпустить ее домой, где она будет продолжать лечение и восстанавливаться. Об этом «РИА Новости» сообщила представитель Марины Абросимовой.

«Марину сегодня выписывают. Она будет продолжать лечение на дому», — рассказала она, отметив, что необходимости в дальнейшем пребывании в клиники уже нет.