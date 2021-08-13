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Певицу МакSим выписали из больницы: «Она очень хотела обнять своих дочерей»

Коронавирусом звезда заболела в начале лета. Болезнь сильно подкосила певицу — врачи приняли решение перевести ее в реанимацию и подключить к аппарату ИВЛ, а позже погрузить в медикаментозную кому, в которой она провела полтора месяца.
Певицу МакSим выписали из больницы: «Она очень хотела обнять своих дочерей»

Певице МакSим стало лучше — врачи приняли решение отпустить ее домой, где она будет продолжать лечение и восстанавливаться. Об этом «РИА Новости» сообщила представитель Марины Абросимовой.

«Марину сегодня выписывают. Она будет продолжать лечение на дому», — рассказала она, отметив, что необходимости в дальнейшем пребывании в клиники уже нет.

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Марина Абросимова с дочерью

Фото: @maksimartist

«Марина приняла решение долечиваться дома, с ней рядом круглосуточно будет медработник, — рассказала изданию «СтарХит» менеджер Яна Богушевская. — Она очень хотела обнять своих дочерей, в какой-то момент боялась, что этого уже не сделает. Для нее это сейчас важнее всего. Марине еще предстоит длительная реабилитация и лечение. Она пока заново учится ходить, делает это с поддержкой. При ходьбе испытывает сильные головокружения. Дышать пока тоже тяжело, врачи говорят, что необходимо стараться не кашлять».

Ранее в своем блоге Марина вышла на связь впервые после комы и в посте выразила благодарность врачам, которые спасли ее.

За здоровье певицы переживала вся страна — поклонники старались поддержать ее в социальных сетях, а музыканты исполняли на своих концертах ее хиты, которые пели вместе с залом.

Фото: Instagram Марины Абросимовой

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