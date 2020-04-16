Жгучая брюнетка Елена Исинбаева покрасила волосы в ярко-синий цвет

Многократная чемпионка мира и олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом Елена Исинбаева удивила поклонников: из жгучей брюнетки она превратилась в красавицу с ярко-синими волосами.

Елена показала результат своего преображения в Instagram и фото подписала цитатой из известной песни Виктора Цоя.