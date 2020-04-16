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Жгучая брюнетка Елена Исинбаева покрасила волосы в ярко-синий цвет

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Елена Исинбаева

Фото: Instagram

37-летняя спортсменка призналась, что давно хотела перемен.

Многократная чемпионка мира и олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом Елена Исинбаева удивила поклонников: из жгучей брюнетки она превратилась в красавицу с ярко-синими волосами.

Елена показала результат своего преображения в Instagram и фото подписала цитатой из известной песни Виктора Цоя.

«Ничего себе перемены!», «Супер», «Красотка», «Круто!», «Отвал башки», «Сорванец», — полетели сотни комментариев на разных языках мира.

Елена Исинбаева и раньше удивляла поклонников. Так, недавно спортсменка, которую многие привыкли видеть в строгой или спортивной одежде, появилась на публике в дерзком образе. Кстати, в Instagram чемпионка иногда советуется с подписчиками о том, какой образ ей выбрать для конкретного случая. Елена делает фото в примерочных и спрашивает мнение поклонников.

Фото: Instagram, Pravda Komsomolskaya/ Global Look press, Starface

Видео: Instagram

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