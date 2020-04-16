Жгучая брюнетка Елена Исинбаева покрасила волосы в ярко-синий цвет
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram
Многократная чемпионка мира и олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом Елена Исинбаева удивила поклонников: из жгучей брюнетки она превратилась в красавицу с ярко-синими волосами.
Елена показала результат своего преображения в Instagram и фото подписала цитатой из известной песни Виктора Цоя.
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Перемен! - требуют наши сердца. Перемен! - требуют наши глаза. В нашем смехе и в наших слезах, И в пульсации вен: "Перемен! Мы ждем перемен!" ⠀ Мой любимый В.Цой. ⠀ Change! "our hearts demand it. Change! "our eyes demand it. In our laughter and in our tears, And in the throbbing of the veins: "Change! We are waiting for changes!" ⠀ My favorite V. Tsoi.
«Ничего себе перемены!», «Супер», «Красотка», «Круто!», «Отвал башки», «Сорванец», — полетели сотни комментариев на разных языках мира.
Елена Исинбаева и раньше удивляла поклонников. Так, недавно спортсменка, которую многие привыкли видеть в строгой или спортивной одежде, появилась на публике в дерзком образе. Кстати, в Instagram чемпионка иногда советуется с подписчиками о том, какой образ ей выбрать для конкретного случая. Елена делает фото в примерочных и спрашивает мнение поклонников.
Фото: Instagram, Pravda Komsomolskaya/ Global Look press, Starface
Видео: Instagram
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