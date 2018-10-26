Елена Исинбаева показала первый снимок с 8-месячным сыном

Обычно Елена Исинбаева не афиширует свою семейную жизнь и не выкладывает в микроблог фото с родными. Но на днях спортсменка решила сделать исключение и опубликовала трогательный снимок, на котором целует ножки маленького сына Добрыни.

Напомним, второго ребенка Елена родила в Монако. После того, как Добрыня появился на свет, семья не торопилась возвращаться на родину. Исинбаева привела фигуру в форму, полностью восстановилась и спустя полгода вышла из декретного отпуска, вернувшись к работе в своем благотворительном фонде.