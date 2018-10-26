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Елена Исинбаева показала первый снимок с 8-месячным сыном

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Елена Исинбаева с сыном

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36-летняя олимпийская чемпионка решила порадовать поклонников фото с малышом Добрыней.

Обычно Елена Исинбаева не афиширует свою семейную жизнь и не выкладывает в микроблог фото с родными. Но на днях спортсменка решила сделать исключение и опубликовала трогательный снимок, на котором целует ножки маленького сына Добрыни.

Напомним, второго ребенка Елена родила в Монако. После того, как Добрыня появился на свет, семья не торопилась возвращаться на родину. Исинбаева привела фигуру в форму, полностью восстановилась и спустя полгода вышла из декретного отпуска, вернувшись к работе в своем благотворительном фонде.

Обладательница двух золотых медалей — Олимпийских игр-2004 в Афинах и Олимпиады-2008 в Пекине — замужем за метателем копья, членом сборной России Никитой Петиновым. В июне 2014 года Елена родила дочь Еву, а спустя четыре года на свет появился Добрыня.

Фото и видео: Instagram

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