Елена Исинбаева показала первый снимок с 8-месячным сыном

Обычно Елена Исинбаева не афиширует свою семейную жизнь и не выкладывает в микроблог фото с родными. Но на днях спортсменка решила сделать исключение и опубликовала трогательный снимок, на котором целует ножки маленького сына Добрыни.
Напомним, второго ребенка Елена родила в Монако. После того, как Добрыня появился на свет, семья не торопилась возвращаться на родину. Исинбаева привела фигуру в форму, полностью восстановилась и спустя полгода вышла из декретного отпуска, вернувшись к работе в своем благотворительном фонде.
Обладательница двух золотых медалей — Олимпийских игр-2004 в Афинах и Олимпиады-2008 в Пекине — замужем за метателем копья, членом сборной России Никитой Петиновым. В июне 2014 года Елена родила дочь Еву, а спустя четыре года на свет появился Добрыня.
Фото и видео: Instagram