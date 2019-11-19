Кожаная мини-юбка и ботфорты: Елена Исинбаева вышла в свет в дерзком образе

Елена Исинбаева пребывает в отличной форме, хотя меньше года назад стала мамой во второй раз. Олимпийская чемпионка предпочитает скрывать свою личную жизнь, но иногда все же делится забавными фото с 8-месячным сыном Добрыней. Подробнее читайте на Passion.ru.

Фото: Instagram

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