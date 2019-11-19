Кожаная мини-юбка и ботфорты: Елена Исинбаева вышла в свет в дерзком образе
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram
Исинбаева выбрала твидовый костюм из укороченного жакета и мини-юбки. Насыщенный красный цвет дополнен дерзкими вставками из черной кожи – такой микс текстур отлично смотрится в паре. Завершением образа стали замшевые ботфорты, подчеркнувшие стройные ноги спортсменки. «Были счастливы увидеть на концерте одну из самых великих спортсменок мира, неоднократную олимпийскую Чемпионку, очаровательную Елену Исинбаеву» – поделился Александр Ревва в своем Instagram.
Елена Исинбаева пребывает в отличной форме, хотя меньше года назад стала мамой во второй раз. Олимпийская чемпионка предпочитает скрывать свою личную жизнь, но иногда все же делится забавными фото с 8-месячным сыном Добрыней. Подробнее читайте на Passion.ru.
Фото: Instagram
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!