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Кожаная мини-юбка и ботфорты: Елена Исинбаева вышла в свет в дерзком образе

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Фото: Instagram

Елена Исинбаева посетила концерт Михаила Галустяна и Александра Реввы в Волгограде. 37-летняя чемпионка снова доказала, что к лицу ей не только спортивная форма, но и элегантный стиль.

Исинбаева выбрала твидовый костюм из укороченного жакета и мини-юбки. Насыщенный красный цвет дополнен дерзкими вставками из черной кожи – такой микс текстур отлично смотрится в паре. Завершением образа стали замшевые ботфорты, подчеркнувшие стройные ноги спортсменки. «Были счастливы увидеть на концерте одну из самых великих спортсменок мира, неоднократную олимпийскую Чемпионку, очаровательную Елену Исинбаеву» – поделился Александр Ревва в своем Instagram.

Елена Исинбаева пребывает в отличной форме, хотя меньше года назад стала мамой во второй раз. Олимпийская чемпионка предпочитает скрывать свою личную жизнь, но иногда все же делится забавными фото с 8-месячным сыном Добрыней. Подробнее читайте на Passion.ru.

Фото: Instagram

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