Ани Лорак показала, как выглядела 26 лет назад: «Первые уроки вокала»

Ани Лорак много раз рассказывала, что певицей мечтала быть с детства и кропотливо шла к своей цели. Талант у девочки начали педагоги стали отмечать очень рано. И Ани Лорак показала подписчикам, как выглядела 26 лет назад.

«Мне 15 лет. Первые уроки вокала. Как закалялась сталь…», — подписала видео 41-летняя Каролина Куек (настоящее имя Ани Лорак).