Ани Лорак показала, как выглядела 26 лет назад: «Первые уроки вокала»
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Фото: Instagram
Ани Лорак много раз рассказывала, что певицей мечтала быть с детства и кропотливо шла к своей цели. Талант у девочки начали педагоги стали отмечать очень рано. И Ани Лорак показала подписчикам, как выглядела 26 лет назад.
«Мне 15 лет. Первые уроки вокала. Как закалялась сталь…», — подписала видео 41-летняя Каролина Куек (настоящее имя Ани Лорак).
«Красотка», «Какая прелесть — из маленькой девочки выросла настоящая дива!», «Какая красавица», «Очень нежная и красивая, целеустремленная и трудолюбивая», «Какое милое видео», — осыпали Каролину комплиментами.
На днях Ани призналась, что считает свою 8-летнюю дочь Софию талантливой и харизматичной и показала ее танцы.
Еще ранее Каролина показывала подписчикам свой дерзкий образ из нового клипа.
Фото и видео: Instagram
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