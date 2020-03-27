passion.ru
passion.ru
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

Ани Лорак показала, как выглядела 26 лет назад: «Первые уроки вокала»

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Arrows-left
Arrows-right
Reload
1 / 10

Ани Лорак

Фото: Instagram

Ани Лорак поделилась с подписчиками своим архивным видео, в котором запечатлена в 15-летнем возрасте.

Ани Лорак много раз рассказывала, что певицей мечтала быть с детства и кропотливо шла к своей цели. Талант у девочки начали педагоги стали отмечать очень рано. И Ани Лорак показала подписчикам, как выглядела 26 лет назад.

«Мне 15 лет. Первые уроки вокала. Как закалялась сталь…», — подписала видео 41-летняя Каролина Куек (настоящее имя Ани Лорак).

«Красотка», «Какая прелесть — из маленькой девочки выросла настоящая дива!», «Какая красавица», «Очень нежная и красивая, целеустремленная и трудолюбивая», «Какое милое видео», — осыпали Каролину комплиментами.

На днях Ани призналась, что считает свою 8-летнюю дочь Софию талантливой и харизматичной и показала ее танцы.

Еще ранее Каролина показывала подписчикам свой дерзкий образ из нового клипа.

Фото и видео: Instagram

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!