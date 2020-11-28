«Женщина-кошка»: Рената Литвинова восхитила фанатов утонченной фигурой

Рената Литвинова - легенда, икона стиля и женственности. Это женщина, которая обладает невероятным чувством вкуса. Ее любят, ею восхищаются и вдохновляются. Она способна перевоплотиться в любой образ.

Так, сегодня актриса появилась в кадре в элегантном обтягивающем костюме с шикарным шлейфом от знаменитого дизайнера. В нем она напомнила подписчикам известного персонажа из комиксов женщину-кошку. Кроме того, дополнила такой смелый аутфит звезда экстравагантными очками, которые круто вписались в этот лук.