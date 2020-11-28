«Женщина-кошка»: Рената Литвинова восхитила фанатов утонченной фигурой
Фото: @renatalitvinovaofficiall / Instagram
Рената Литвинова - легенда, икона стиля и женственности. Это женщина, которая обладает невероятным чувством вкуса. Ее любят, ею восхищаются и вдохновляются. Она способна перевоплотиться в любой образ.
Так, сегодня актриса появилась в кадре в элегантном обтягивающем костюме с шикарным шлейфом от знаменитого дизайнера. В нем она напомнила подписчикам известного персонажа из комиксов женщину-кошку. Кроме того, дополнила такой смелый аутфит звезда экстравагантными очками, которые круто вписались в этот лук.
Подписчики засыпали комплиментами любимую звездную блондинку. Они отметили ее стройность и неподражаемый шарм.
«Худышка», «Такая трансформация! Не узнать вас, Рената! Вы просто космос», «У вас чудесный вкус! Вы настоящая икона стиля», «Боже мой, какой восторг!!!», «Классный лук, сразу же захотелось такой же», «Матрица!», «Просто богиня», «Вы само совершенство, красота и изысканность», «Нереально сексуальная», «Бэтман бы ошалел, если бы увидел! Само очарование», — написали восторженные поклонники селебрити.
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Фото и видео: @renatalitvinovaofficiall / Instagram
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