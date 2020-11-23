«Женщина без возраста»: Рената Литвинова заворожила поклонников образом утонченной ведьмы

Рената Литвинова способна перевоплотиться в любого персонажа, но каждый отличается изысканностью и утонченностью — даже если это ведьма. В своем блоге актриса опубликовала новый образ ведьмы для одного из проектов и заворожила своих поклонников.

«Всегда мечтала сыграть "колдунью в современных реалиях" и когда-нибудь сыграю, а в новых "Ведьмах" все волшебное и сказочное очень слабое и много физиологических деталей (что прячут колдовские женщины под париками, перчатками и в туфлях), — а сценарий какой-то вялый, не спасают и отличные актрисы этот фильм, вот в старых "Ведьмах" была выдающаяся работа пластического гримера, а тут — маловато безумия!», — пишет Литвинова.

Поклонники засыпали комплиментами талантливую актрису, отметили ее неподражаемый шарм:

«Какая шикарная Женщина», «Вижу вас колдуньей из "Хроник Нарнии", из произведения "Лев, колдунья и платяной шкаф", вы такая вся в черном, в окружении зимы, волков и гномов», «Отличная идея. Героине нужно будет пройти реалии современности, чтобы подтвердить свою репутацию Ведьмы, разрулит, волшебство вернется», «Женщина без возраста...», ««Маловато безумия — ох уж эта Рената!».