«Ангелочек с кудряшками»: Рената Литвинова показала архивное фото с маленькой дочкой Ульяной
Фото: www.instagram.com/renatalitvinovaofficiall/?hl=ru
Рената Литвинова опубликовала потрясающее архивное фото со своей маленькой дочкой Ульяной. На фотографии, которая появилась в Instagram эпатажной актрисы, девочка совсем маленькая, не старше двух лет.
«Моя Ульяна и я», — подписала публикацию Рената. Подписчики снова отметили вечную молодость Литвиновой, подчеркнули, что она совсем не меняется.
«Господи! Эта женщина вообще когда-нибудь надумает стареть? Ну это же 8 чудо Света!», «Только с маленьким ребенком можно быть такой счастливой!», «Как раз смотрю сейчас «Стиль с Ренатой Литвиновой» примерно тех лет. Там где Вы с маленькой дочкой наряжаете ёлку винтажными игрушками», «Маленькая Ренаточка», «Ути, какой ангелочек с кудряшками», — восхищаются малышкой в комментариях.
Ульяна Дубровская, дочь Ренаты от бизнесмена Леонида Дубровского, не только выросла в настоящую красавицу, но и очень похожа на свою мать в молодости.
Она получила отменное образование — с самого детства мама водит ее по музеям, а учиться отправила во Францию, в город Лилль.
Родители Ульяны развелись после шести лет брака. По одной из версий, причиной развода стали очень близкие отношения Литвиновой с певицей Земфирой.
Фото и видео: Instagram Ренаты Литвиновой
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