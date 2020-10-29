«Ангелочек с кудряшками»: Рената Литвинова показала архивное фото с маленькой дочкой Ульяной

Рената Литвинова опубликовала потрясающее архивное фото со своей маленькой дочкой Ульяной. На фотографии, которая появилась в Instagram эпатажной актрисы, девочка совсем маленькая, не старше двух лет.

«Моя Ульяна и я», — подписала публикацию Рената. Подписчики снова отметили вечную молодость Литвиновой, подчеркнули, что она совсем не меняется.

«Господи! Эта женщина вообще когда-нибудь надумает стареть? Ну это же 8 чудо Света!», «Только с маленьким ребенком можно быть такой счастливой!», «Как раз смотрю сейчас «Стиль с Ренатой Литвиновой» примерно тех лет. Там где Вы с маленькой дочкой наряжаете ёлку винтажными игрушками», «Маленькая Ренаточка», «Ути, какой ангелочек с кудряшками», — восхищаются малышкой в комментариях.