Женившийся в третий раз Сергей Жигунов заявил об украденных свадебных фото

Звезда подтвердил слухи о том, что женился. «Фотографии, которые пришлось опубликовать, украли из нашей личной переписки. Мы их делали для себя», — подчеркнул он и посоветовал пользователям беречь свои телефоны.

В октябре 2020 года известный актер развелся с Верой Новиковой, с которой уже расставался и снова сходился.

О новом романе знаменитого «гардемарина» стало известно летом прошлого года. Тогда актер во второй раз ушел от жены Веры Новиковой, которой ранее изменил с Анастасией Заворотнюк. Викторию Ворожбит так и прозвали — «копия Заворотнюк». До Сергея во Владивостоке Виктория была замужем за местным медиамагнатом Виктором Сухановым.