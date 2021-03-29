passion.ru

Женившийся в третий раз Сергей Жигунов заявил об украденных свадебных фото

Reload
1 / 10

Сергей Жигунов и Виктория Ворожбит

Фото: Instagram/@zhigunov_sergey

Российский актер Сергей Жигунов, который на днях женился на своей избраннице Виктории Ворожбит, заявил, что у него украли свадебные фотографии, об этом он рассказал в Instagram.

Жигунов в третий раз сочетался узами брака. Женой актера стала журналист Виктория Ворожбит, которая, по мнению поклонников звезды, очень похожа на актрису Анастасию Заворотнюк, с которой он снимался в сериале «Моя прекрасная няня».

Кадрами Жигунов поделился в социальной сети, засветив кольцо на безымянном пальце. Свадьбу провели тайно. О своей личной жизни Жигунов рассказывает публике очень редко. В своем аккаунте актер уточнил, что злоумышленники похитили свадебные снимки, чтобы продать их журналам и газетам.

Звезда подтвердил слухи о том, что женился. «Фотографии, которые пришлось опубликовать, украли из нашей личной переписки. Мы их делали для себя», — подчеркнул он и посоветовал пользователям беречь свои телефоны.

В октябре 2020 года известный актер развелся с Верой Новиковой, с которой уже расставался и снова сходился.

О новом романе знаменитого «гардемарина» стало известно летом прошлого года. Тогда актер во второй раз ушел от жены Веры Новиковой, которой ранее изменил с Анастасией Заворотнюк. Викторию Ворожбит так и прозвали — «копия Заворотнюк». До Сергея во Владивостоке Виктория была замужем за местным медиамагнатом Виктором Сухановым.

Фото: Instagram/@zhigunov_sergey

Подписывайтесь на страницы passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!