Женившийся в третий раз Сергей Жигунов заявил об украденных свадебных фото
Фото: Instagram/@zhigunov_sergey
Жигунов в третий раз сочетался узами брака. Женой актера стала журналист Виктория Ворожбит, которая, по мнению поклонников звезды, очень похожа на актрису Анастасию Заворотнюк, с которой он снимался в сериале «Моя прекрасная няня».
Кадрами Жигунов поделился в социальной сети, засветив кольцо на безымянном пальце. Свадьбу провели тайно. О своей личной жизни Жигунов рассказывает публике очень редко. В своем аккаунте актер уточнил, что злоумышленники похитили свадебные снимки, чтобы продать их журналам и газетам.
Звезда подтвердил слухи о том, что женился. «Фотографии, которые пришлось опубликовать, украли из нашей личной переписки. Мы их делали для себя», — подчеркнул он и посоветовал пользователям беречь свои телефоны.
В октябре 2020 года известный актер развелся с Верой Новиковой, с которой уже расставался и снова сходился.
О новом романе знаменитого «гардемарина» стало известно летом прошлого года. Тогда актер во второй раз ушел от жены Веры Новиковой, которой ранее изменил с Анастасией Заворотнюк. Викторию Ворожбит так и прозвали — «копия Заворотнюк». До Сергея во Владивостоке Виктория была замужем за местным медиамагнатом Виктором Сухановым.
Фото: Instagram/@zhigunov_sergey
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