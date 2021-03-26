Сергей Жигунов женился на своей возлюбленной, которая оказалась копией Заворотнюк

В блоге Ворожбит тоже появился намек — букет цветов, который, как подписала Виктория, выражает ее настроение. Остается надеяться, что пара не решила подшутить над своими поклонниками — обычно Жигунов держит частную жизнь в тайне и не любит, когда обсуждают его амурные дела.

Интересно, что Виктория Ворожбит очень похожа на актрису Анастасию Заворотнюк, бывшую коллегу Жигунова — кинопара из сериала «Моя прекрасная няня» была одной из самых ярких на российских экранах. Сама Ворожбит, кстати, не согласна — она уверена, что между ней и Анастасией нет ничего общего.

До романа с Ворожбит Жигунов был женат на Вере Новиковой. В 2007 году актер ушел от жены к Анастасии Заворотнюк, однако позже снова вернулся к жене. В 2020 году их брак развалился окончательно.