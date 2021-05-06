Жених Анастасии Макеевой изменяет ей с брюнеткой? Покинутая им жена сделала новое заявление

Многодетная мать Светлана Малькова, которая обвиняет избранника Анастасии Макеевой, строителя Романа Малькова, в том, что он бросил ее и детей ради актрисы, сделала новое громкое заявление.

«Познакомь наконец Анастасию со своей прекрасной брюнеткой, которой ты пишешь сейчас и признаешься в любви», - цитирует ее слова «СтарХит».

Сейчас Светлана остается в Словении, требуя от бывшего мужа, уехавшего с концами в Россию, алименты. Женщина зарабатывает сама, однако считает, что мужчина должен заботиться о их общих четверых детях. Старший их сын сейчас живет в России, с семьей отца, трое находятся с мамой.

Напомним, что судебное заседание, в результате которого Светлана и Роман были официально разведены, состоялось 12 апреля без присутствия «сильной половины» этой пары. Предложение руки и сердца своей новой невесте мужчина сделал еще в марте, встав перед ней на колено в театре, на глазах у многочисленной публики. Сама Анастасия уверена, что она мужчину из семьи не уводила, ведь он сообщил ей, что долгое время не жил с женой, и у него есть также доказательства уплаты алиментов.