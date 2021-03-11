Жених Анастасии Макеевой сделал ей предложение, будучи женатым

Летом 2020 года стало известно, что Анастасия Макеева развелась с третьим мужем Александром Саковичем, а расставание произошло во время весеннего режима самоизоляции. Об этом актриса сама обмолвилась в диалогах с подписчиками, отметив, что в текущем году она потеряла очень многое. Вскоре в СМИ появилась информация, что Сакович ушел от жены к более молодой актрисе.

После третьего развода артистка показала нового любимого. Она опубликовала в соцсети фото в обнимку с мужчиной, чье лицо закрыла смайликом. И теперь она опубликовала фото со страстным поцелуем с избранником. Правда, лицо его опять не показала, так как на обоих были надеты папахи.

Напомним, первым супругом Анастасии Макеевой был актер Петр Кислов, но отношения быстро закончились и они развелись (после Кислов женился на Полине Гагариной). Со вторым мужем, актером и певцом Глебом Матвейчуком, Анастасия прожила шесть лет. Сейчас он воспитывает двоих детей от новой жены. И третий брак с Александром Саковичем также закончился быстро.

Фото: Instagram/@makeevan

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