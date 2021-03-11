Жених Анастасии Макеевой сделал ей предложение, будучи женатым
Фото: instagram.com/makeevan
О радостном событии Макеева рассказала 6 марта. Она сообщила, что возлюбленный Роман сделал ей предложение. Звезда ответила согласием. Событие омрачает только тот факт, что мужчина женат. Сама актриса это отрицает и считает, что бойфренд разведен, а значит имеет право строить новые отношения.
Как пишет «СтарХит», есть факты, подтверждающие, что Роман до сих пор состоит в браке. К журналистам попал документ за номером А-00613 от 10 марта 2021 года. Согласно данным, Мальков и его супруга Светлана, которые поженились в апреле 2004 года, до сих пор считаются семьей. Согласно Семейному кодексу РФ, брак расторгается со дня вступления решения суда в законную силу.
Как уточнила Светлана, 24 февраля суд действительно вынес решение о разводе, но оно еще не вступило в силу. «С момента его изготовления начинается отсчет в 30 дней. По истечении этого срока мы и будем официально разведены», — подчеркнула она.
Летом 2020 года стало известно, что Анастасия Макеева развелась с третьим мужем Александром Саковичем, а расставание произошло во время весеннего режима самоизоляции. Об этом актриса сама обмолвилась в диалогах с подписчиками, отметив, что в текущем году она потеряла очень многое. Вскоре в СМИ появилась информация, что Сакович ушел от жены к более молодой актрисе.
После третьего развода артистка показала нового любимого. Она опубликовала в соцсети фото в обнимку с мужчиной, чье лицо закрыла смайликом. И теперь она опубликовала фото со страстным поцелуем с избранником. Правда, лицо его опять не показала, так как на обоих были надеты папахи.
Напомним, первым супругом Анастасии Макеевой был актер Петр Кислов, но отношения быстро закончились и они развелись (после Кислов женился на Полине Гагариной). Со вторым мужем, актером и певцом Глебом Матвейчуком, Анастасия прожила шесть лет. Сейчас он воспитывает двоих детей от новой жены. И третий брак с Александром Саковичем также закончился быстро.
Фото: Instagram/@makeevan
Подписывайтесь на страницы passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!