Анастасия Макеева жестко высказалась о публичных действиях супруги ее жениха актера Романа Малькова

Актриса Анастасия Макеева не скрывает свою личную жизнь от поклонников и часто публикует фото с возлюбленным, а также комментирует поведение его супруги, посвящая этому целые посты. Возлюбленная Романа Малькова, который оставил ради нее супругу и четверых детей, выложила в своем Instagram несколько фотографий жены любимого мужчины, и осудила ее поведение. Светлана Малькова прилетела в столицу, чтобы дать интервью телеканалу НТВ и рассказать свое видение ситуации. Помимо этого женщина публиковала в своих социальных сетях фото, на которых она кажется достаточно счастливой, что и возмутило Анастасию.

«Внимательно всмотритесь в лицо этой страдающей женщины! Несчастная брошенная катается на лимузине и пьет халявное шампанское, фотографируется со звездами и сидит на гриме, дает интервью и охотно продает честь отца своих детей, ломая им психику за деньги. Прилетела за счет канала НТВ, а теперь, прогуливаясь, фотографируется у достопримечательностей. После ее лжи и грязи Рома и я стиснули зубы и отказались дать ответное интервью даже за деньги», — пишет Анастасия.

Но супруга Романа Малькова решила не останавливаться на одном интервью. Несколько федеральных каналов тоже ждут брошенную жену на популярные вечерние шоу.

«Наша девушка почувствовала вкус денег и славы. Следующим ее шагом станет появление в шоу «Пусть говорят», где она продолжит плакать и поливать грязью меня и отца своих детей. Плевать она хотела, что дети в ужасе от всего и, по сути, мечутся меж двух огней. Старший сын снял сюжет о том, что устал прятаться и тайно общаться с папой. Все ее слезы о том, что отец не помогает, что не ищет с ними общения — ложь. Дети контактируют с отцом и знакомы со мной. Есть выписки со счетов, что ребята регулярно получают деньги от Ромы. Когда же девушка остановится и утолит жажду мести?», — пишет Макеева в Instagram.