Жена звезды «Великолепного века» Халита Эргенча рассказала о тяжелых 11-часовых родах

Звезда «Великолепного века» Халит Эргенч и его супруга Бергюзар Корель в начале ноября стали родителями в третий раз. На свет появилась долгожданная сестра их сыновей: 11-летнего Али и годовалого Хана. Бергюзар долгое время не комментировала рождение дочери, ограничившись единственным фото и сообщением о том, что малышка чувствует себя хорошо.

Теперь же звезда сериала «Тысяча и одна ночь» опубликовала в соцсетях снимки, сделанные во время родов. На них можно видеть и ее супруга Халита Эргенча. Как выяснилось, Бергюзар понадобилась максимальная поддержка с его стороны. 39-летняя актриса сообщила, что роды были очень тяжелыми.