Жена звезды «Великолепного века» Халита Эргенча рассказала о тяжелых 11-часовых родах
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Фото: Instagram
Звезда «Великолепного века» Халит Эргенч и его супруга Бергюзар Корель в начале ноября стали родителями в третий раз. На свет появилась долгожданная сестра их сыновей: 11-летнего Али и годовалого Хана. Бергюзар долгое время не комментировала рождение дочери, ограничившись единственным фото и сообщением о том, что малышка чувствует себя хорошо.
Теперь же звезда сериала «Тысяча и одна ночь» опубликовала в соцсетях снимки, сделанные во время родов. На них можно видеть и ее супруга Халита Эргенча. Как выяснилось, Бергюзар понадобилась максимальная поддержка с его стороны. 39-летняя актриса сообщила, что роды были очень тяжелыми.
По словам Корель, она провела 11 мучительных часов. Несмотря на то, что ее тело было готово к родам, ребенок не появлялся. Оказалось, что это произошло из-за короткой пуповины и сложного расположения плода. Тем не менее врачи смогли помочь и матери, и ребенку. Девочка, которую назвали Лейлой, родилась здоровой. Уже через несколько дней Халит Эргенч забрал супругу и дочь домой.
Со своей страницы Бергюзар Корель поблагодарила медиков и призвала будущих мам тщательно подходить к выбору врачей, которым они доверяют свою жизнь и жизнь ребенка.
Фото и видео: @berguzarkorel/Instagram