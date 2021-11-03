У актера сериала «Великолепный век» Халита Эргенча родился третий ребенок

Семья, состоящая из двух актеров уже воспитывает двух сыновей — Али и Хана. Халит и Бергюзар заключили свой брак в 2009 и с тех пор часто говорят о том, как хотят иметь большую семью. Именно поэтому факт беременности третьим ребенком стал настоящим поводом устроить вечеринку в эту честь. Именно там и было объявлено, что пара ждет девочку. Счастью актрисы не было предела, супруги давно мечтали о дочери. «Всевышний знает, как я мечтала о дочке. Я благодарна за такой подарок»,-писала она в своем Instagram.

Всю свою беременность Бергюзар активно освещала в социальных сетях. Как рассказывала актриса, вынашивание третьего ребенка проходило для нее с большим трудом. Порой даже не хватало сил на повседневные дела. Однако малышка родилась абсолютно здоровой.

Девочку называли Лейлой. Имя выбирал Халит. «Мне всегда нравилось имя Лейла. Сколько себя помню, я всегда был от него в восторге. Так что мы остановились на этом варианте», — делится он.

На данный момент Бергюзар с дочкой находится в одном из госпиталей Стамбула, где и была произведена на свет малышка. Там она проведет еще несколько дней.