Жена звезды сериала «Великолепный век» впервые вышла на связь после рождения дочки

3 ноября стало известно о том, что у 51-летнего Халита Эргенча и его 39-летней жены Бергюзар Корель родилась дочка. Девочка для родителей была долгожданным подарком, ведь у звездной пары уже есть два сына. Халит и Берюзгар дали ей имя Лейла.

Все это время счастливая мама восстанавливалась после родов и впервые вышла на связь только сейчас. Актриса опубликовала пост в своем Instagram, в котором рассказала, что чувствует себя так, словно «выбралась из самого долгого и утомительного марафона».

«Лейла пришла в этот мир! И, несмотря на всю мою обычную порывистость, с самого первого момента, как только она открыла глазки, я наблюдаю за ней… Оберегаю! Такое чувство, что я только-только выбралась из самого долгого и утомительного марафона», — сообщает своей аудитории Бергюзар.

Актриса турецкого сериала «Тысяча и одна ночь» рассказала о том, что девочка родилась абсолютно здоровой и сама мама, несмотря на то, что роды дались ей тяжело, чувствует себя абсолютно счастливой.

«Ощущаю себя немного уставшей, еще чуть обеспокоенной, даже смущенной, но очень счастливой! Слава Богу, у нашей Лейлы все хорошо! Она крепенькая, со здоровьем все отлично», — делится эмоциями Корель.

Также девушка искренне поблагодарила свою неравнодушную аудиторию за поддержку и переживания.

«Хочу поблагодарить всех за добрые пожелания, молитвы и самое главное — за ваше присутствие в моей жизни! Все это придавало мне сил. А ближайшая неделя будет именно такой… в заботах и радости! Спасибо большое за эту маленькую жизнь!», — пишет она.